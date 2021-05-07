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Gizlilik sözleşmesine onay verilmeden WhatsApp nasıl kullanılır?   

07.05.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whatsapp gizlilik sözleşmesi onay için verilen süre 15 Mayıs'ta sona erecek. Yeni Whatsapp gizlilik sözleşmesinde Facebook ile veri paylaşımı onayı istenmesi nedeni ile popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, milyonlarca kullanıcının tepkisini çekmişti. Peki, Gizlilik sözleşmesine onay verilmeden WhatsApp nasıl kullanılır?  İşte, Whatsapp tarafından yapılan açıklama...

Gizlilik sözleşmesine onay verilmeden WhatsApp nasıl kullanılır?   

Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı 'gizlilik sözleşmesine onay verilmeden WhatsApp nasıl kullanılır?' sorusunu araştırıyor. En yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın veri paylaşımı izni nedeni ile pek çok kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneliyor. Öte yandan, Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesine onay vermeden uygulamayı kullanmanın mümkün olup olmadığı da merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ONAYLANMADAN KULLANILIR MI?

Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs tarihi itibari ile Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların hesapları pasif hale getirilecek. Gizlilik sözleşmesi kabul edilene dek WhatsApp’ın tam işlevselliğine sahip olunamayacak. Bu sürede kısa bir süre için arama ve bildirimler alınabilecek. Ancak, uygulamadan mesaj okumak ve göndermek mümkün olmayacak.

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facebook whatsapp
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