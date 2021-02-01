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Göbek fıtığı ameliyatı ne zaman gerekir? Bu belirtiler varsa...

01.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Göbek deliğinden veya göbek deliği çevresinden çıkan fıtıklara göbek fıtığı denir. Göbek bölgesinde doğumsal olarak gelen zayıf nokta, anne karnında bulunan bağın geçtiği yerdeki deliktir. Göbek fıtıkları, bir küçük fındıktan büyük bir portakal büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Göbek fıtıkları daha çok kadınlarda görülür. Tedavisi cerrahidir, yamayla onarılması gerekir.

Göbek fıtıkları, göbek çukurunun içerisindeki küçük bir delikten ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde bu delik karın içi basıncına bağlı olarak genişler. Genişlemesiyle, iç organlar ve dokular ciltten dışarıya doğru çıkarlar ve bir şişlik oluştururlar. Bunun en önemli sebebi, göbek halkasının zaman içerisinde genişlemesidir.

Göbek fıtıklarının hamilelik sırasında daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. Çünkü hamilelik sırasında karın içi basınç arttığı için, halka da genişler ve iç organlar daha fazla dışarıya doğru çıkar.

GÖBEK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göbek fıtığının en önemli belirtisi, göbek çukuru içerisindeki şişliktir. Çukurun içeri doğru değil, dışarı doğru bombeleşmesidir. Bunun dışında göbek fıtığının oluşması sırasında dönem dönem ağrılar olabilir. Bu ağrılar hafif ve kronik ağrılar şeklindedir.

Göbek fıtıkları büyüdüğü zaman, yemeklerden sonra veya dönem dönem gün içerisinde krampa bağlı hafif karın ağrıları oluşur.

Göbek deliğinden dışarıya doğru sıkışan bağırsakların içerisinden geçiş zorlaştığı için hasta ağrı hissetmektedir.

GÖBEK FITIĞI GÖRÜLME RİSKİ KİMLERDE YÜKSEKTİR?

Göbek fıtığı, her yaştaki insanda ve tüm cinsiyetlerde görülebilir. Ancak göbek fıtıkları, kadınlarda daha fazla görülmektedir. Bunun en önemli sebebi, gebelik sürecidir. Gebelik döneminde kadınlarda karın içi basınçları arttığı için, göbek halkası genişlemektedir. Bu dönem içerisinde iç organlar veya bazı yağlı dokular cilde doğru yer değiştirmektedir.

Hamilelik bittikten sonra göbek deliği halkası eski halini kolay kolay almadığı için, göbek fıtığı kalıcı olarak devam etmektedir.

Bir kaç kez gebelik geçirmiş kadınlarda göbek fıtığı olma ihtimali daha yüksektir.

GÖBEK FITIĞI TANISI NASIL KONUR?

Göbek fıtığı tanısını genellikle hastalar kendileri koyup öyle doktora gitmektedirler. Göbek çukurunun bombeliğinin kaybolması ya da göbek çukurunda dışa doğru bir şişlik ortaya çıkmasıyla fark edebilirler. Sırt üstü yatıldığında ve hasta eliyle bastırdığında bu şişlik kaybolmaktadır. Dönem dönem bunun ağrı yaptığını da söylerler.

Göbek fıtığı bazen sadece ağrıyla ortaya çıkar. Bu durumlarda hastalığını teşhisini ultrason ile koymak mümkündür. Bu tetkikle göbek fıtığı tanısı koyma şansı vardır.

GÖBEK FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göbek fıtıklarının tedavisi, hemen hemen her zaman cerrahidir. Fıtığın oluştuğu deliğin bir yama ile onarılması şeklindedir.

Göbek fıtığındaki delik çok küçük olabilir. Bu yüzden dikişle onarma yönünde bir eğilim vardır. Fakat dikişle onarılan göbek fıtıkları, bir süre sonra daha büyük olarak geri dönerler.

Göbek fıtıkları, küçük ya da büyük olsun yamayla tedavi edilmelidir. Yama tedavisi, açık yöntemle veya kapalı yöntemlerle deliğe yerleştirilmektedir.

GÖBEK FITIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE GİBİ SORUNLARA SEBEP OLUR?

Göbek fıtığı tedavi edilmezse zaman içerisinde büyür. Hem yerçekimi nedeniyle, hem de karın içi basıncının sürekli deliği zorlamasıyla daha büyük hale gelir.

Delik büyüdükçe, içeriden dışarıya doğru yer değiştiren organların sayısı ve miktarı da artar. Sadece büyümekle kalmaz, bu delikten geçen iç organlar kendi çevresinde dönerek bağırsak düğümlenmesine sebebiyet verir.

Bunlar çok ciddi durumlardır, hastanın hayatını tehdit eden ameliyatlara sebep olur.

HAMİLELİKTE GÖBEK FITIĞININ TEHLİKELERİ NELERDİR?

Göbek fıtıklarının önemli bir kısmı kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıkar. Hamilelik sırasında ortaya çıktığı için daha önceden yapacak bir şey yoktur. Fakat kadının hamile kalması planlanıyorsa, göbek fıtığının onarılması tavsiye edilir. Böyle bir fırsat kaçtıysa, hamileliğin bitmesi, doğumun ve çocuğun emzirme döneminin bitmesi önerilir.

Jinekologlar, hamilelerde doğumu yaptığı zaman, dikişlerle içeriden o deliği onarmaya çalışır. Bu iyi niyetle yapılan bir yaklaşımdır. Ancak dikişle onarılmış göbek fıtıkları, dikiş yerlerinden açılıp daha büyük hale gelebilir.

GÖBEK FITIĞI TEDAVİ EDİLDİKTEN SONRA TEKRARLAR MI?

Göbek fıtıkları, tedavi edildikten sonra nüksedebilir. Ama bunun sebebi göbek fıtığı onarımının doğru yapılmamasındandır. Eskiden dikişle onarıldığı zaman, o zaman nüksettiğinden söz edilmekteydi. Ancak şimdi kullanılacak olan yama doğru bir yama çeşidi seçilmişse, göbek deliği kolay kolay tekrar etmez.

Yama, mutlaka adelenin arkasında ve sağlam dokuların arkasında olmalıdır. Eğer adelenin üstüne konarsa, içeriden gelen basınç nedeniyle çok kolay tekrar edebilir. Bu şekilde art arda tekrar etmiş ve dev boyutlara ulaşmış göbek fıtıkları görülebilir.

Yama, doğru boyutta, doğru ebatta seçilmeli ve karın duvarında doğru katmana konulmalıdır. Buna dikkat edilirse, göbek fıtıkları bir daha tekrar etmez.

GÖBEK FITIĞI AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Göbek fıtıklarını mutlaka yama ile onarmak gerekir. Dikişle onarıldığı zaman, kısa zamanda nüksetmektedir. Dolayısıyla mutlaka yama konulması gerekir. Göbek fıtığında yama, açık veya kapalı yöntemle deliğin olduğu yere konur. Açık yöntemde basit ve standart yamalar kullanılır. Bu yamalar adele katmanlarının arasına konur. Çünkü içeriden gelen basınçla açılmaması lazımdır. Adelenin üstüne olursa içeriden gelen basınla açılır.

Kapalı yöntemde, belde üç küçük delik açılır. Rulo yapılan yama bu deliklerden içeriye atılır. Karnın içerisinde açılır ve deliğin olduğu yere özel vidalarla tutturulur. Bu yamaların bir yüzü parlaktır ve bağırsaklara yapışmaması için özel olarak üretilmiştir. Karın zarına bakan taraf yapışmasını sağlar.


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