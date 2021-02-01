Göbek fıtığı ameliyatı ne zaman gerekir? Bu belirtiler varsa...

Göbek fıtıkları, göbek çukurunun içerisindeki küçük bir delikten ortaya çıkarlar. Zaman içerisinde bu delik karın içi basıncına bağlı olarak genişler. Genişlemesiyle, iç organlar ve dokular ciltten dışarıya doğru çıkarlar ve bir şişlik oluştururlar. Bunun en önemli sebebi, göbek halkasının zaman içerisinde genişlemesidir. Göbek fıtıklarının hamilelik sırasında daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. Çünkü hamilelik sırasında karın içi basınç arttığı için, halka da genişler ve iç organlar daha fazla dışarıya doğru çıkar. GÖBEK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR? Göbek fıtığının en önemli belirtisi, göbek çukuru içerisindeki şişliktir. Çukurun içeri doğru değil, dışarı doğru bombeleşmesidir. Bunun dışında göbek fıtığının oluşması sırasında dönem dönem ağrılar olabilir. Bu ağrılar hafif ve kronik ağrılar şeklindedir. Göbek fıtıkları büyüdüğü zaman, yemeklerden sonra veya dönem dönem gün içerisinde krampa bağlı hafif karın ağrıları oluşur. Göbek deliğinden dışarıya doğru sıkışan bağırsakların içerisinden geçiş zorlaştığı için hasta ağrı hissetmektedir.

GÖBEK FITIĞI GÖRÜLME RİSKİ KİMLERDE YÜKSEKTİR? Göbek fıtığı, her yaştaki insanda ve tüm cinsiyetlerde görülebilir. Ancak göbek fıtıkları, kadınlarda daha fazla görülmektedir. Bunun en önemli sebebi, gebelik sürecidir. Gebelik döneminde kadınlarda karın içi basınçları arttığı için, göbek halkası genişlemektedir. Bu dönem içerisinde iç organlar veya bazı yağlı dokular cilde doğru yer değiştirmektedir. Hamilelik bittikten sonra göbek deliği halkası eski halini kolay kolay almadığı için, göbek fıtığı kalıcı olarak devam etmektedir. Bir kaç kez gebelik geçirmiş kadınlarda göbek fıtığı olma ihtimali daha yüksektir. GÖBEK FITIĞI TANISI NASIL KONUR? Göbek fıtığı tanısını genellikle hastalar kendileri koyup öyle doktora gitmektedirler. Göbek çukurunun bombeliğinin kaybolması ya da göbek çukurunda dışa doğru bir şişlik ortaya çıkmasıyla fark edebilirler. Sırt üstü yatıldığında ve hasta eliyle bastırdığında bu şişlik kaybolmaktadır. Dönem dönem bunun ağrı yaptığını da söylerler. Göbek fıtığı bazen sadece ağrıyla ortaya çıkar. Bu durumlarda hastalığını teşhisini ultrason ile koymak mümkündür. Bu tetkikle göbek fıtığı tanısı koyma şansı vardır.

GÖBEK FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR? Göbek fıtıklarının tedavisi, hemen hemen her zaman cerrahidir. Fıtığın oluştuğu deliğin bir yama ile onarılması şeklindedir. Göbek fıtığındaki delik çok küçük olabilir. Bu yüzden dikişle onarma yönünde bir eğilim vardır. Fakat dikişle onarılan göbek fıtıkları, bir süre sonra daha büyük olarak geri dönerler. Göbek fıtıkları, küçük ya da büyük olsun yamayla tedavi edilmelidir. Yama tedavisi, açık yöntemle veya kapalı yöntemlerle deliğe yerleştirilmektedir. GÖBEK FITIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE GİBİ SORUNLARA SEBEP OLUR? Göbek fıtığı tedavi edilmezse zaman içerisinde büyür. Hem yerçekimi nedeniyle, hem de karın içi basıncının sürekli deliği zorlamasıyla daha büyük hale gelir. Delik büyüdükçe, içeriden dışarıya doğru yer değiştiren organların sayısı ve miktarı da artar. Sadece büyümekle kalmaz, bu delikten geçen iç organlar kendi çevresinde dönerek bağırsak düğümlenmesine sebebiyet verir. Bunlar çok ciddi durumlardır, hastanın hayatını tehdit eden ameliyatlara sebep olur. HAMİLELİKTE GÖBEK FITIĞININ TEHLİKELERİ NELERDİR? Göbek fıtıklarının önemli bir kısmı kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıkar. Hamilelik sırasında ortaya çıktığı için daha önceden yapacak bir şey yoktur. Fakat kadının hamile kalması planlanıyorsa, göbek fıtığının onarılması tavsiye edilir. Böyle bir fırsat kaçtıysa, hamileliğin bitmesi, doğumun ve çocuğun emzirme döneminin bitmesi önerilir.