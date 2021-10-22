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God of War PC için listelendi

22.10.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PlayStation 4 özel oyunu God of War PC’ye geliyor. Böylece büyük bir tabu yıkılıyor. Artık özel PlayStation oyunlarını PC’de oynamanın kapısı aralanmış durumda. Zaten yakın geçmişte bazı özel PlayStation oyunları PC’ye gelmişti. Fakat bunların hiçbiri God of War kadar dikkat çekici değildi.

God of War PC için listelendi

PlayStation’ın özel oyunu God of War, PC için geri sayıma geçti. Oyun halihazırda Steam’de ön siparişe sunuldu. 14 Ocak’ta çıkacak olan yapımın fiyatı ise 329 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyunun Steam sayfasında Türkçe alt yazı seçeneğinin bulunacağı da belirtilmiş. Zaten PS4 sürümünde de Türkçe desteği vardı.

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Bu arada dipnot olarak belirtelim. God of War’ın devam oyunu Ragnarok da halihazırda yapım aşamasında.

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Steam sayfasında oyun hakkında verilen kısa bilgi şöyle:

Olimpos Tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçen Kratos, artık İskandinav Tanrılarının ve canavarlarının diyarında sıradan bir insan olarak yaşıyor. Bu sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak ve oğluna da aynısını öğretmek zorunda.

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