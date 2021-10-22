God of War PC için listelendi

PlayStation’ın özel oyunu God of War, PC için geri sayıma geçti. Oyun halihazırda Steam’de ön siparişe sunuldu. 14 Ocak’ta çıkacak olan yapımın fiyatı ise 329 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyunun Steam sayfasında Türkçe alt yazı seçeneğinin bulunacağı da belirtilmiş. Zaten PS4 sürümünde de Türkçe desteği vardı.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. God of War’ın devam oyunu Ragnarok da halihazırda yapım aşamasında.

Steam sayfasında oyun hakkında verilen kısa bilgi şöyle:

Olimpos Tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçen Kratos, artık İskandinav Tanrılarının ve canavarlarının diyarında sıradan bir insan olarak yaşıyor. Bu sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak ve oğluna da aynısını öğretmek zorunda.

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