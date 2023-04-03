Göğsüne yaptırdığı lazer yüzünden cildi yandı! Lazer yanıklarını paylaşarak işlemin risklerini gösterdi

Clares Schimpl, yayınladığı TikTok videosunda lazerle pigmentasyon giderme yaptırdığını ancak tamamen ters gittiğini açıkladı. Bu işlem sırasında teknisyen lazer ayarını çok yüksek yaptığı için Clare'nin göğsünde cilt yanıkları oluştu. Clare, yayınladığı klibini 'Tedaviden bir hafta sonra ve kendimi perişan hissediyorum' diyerek paylaştı.

"BUNU YAPMAMALARI GEREKİRDİ"

Clare, spor sutyeni giyerek göğsünde kalan güzellik bakımının sonuçlarını gösteriyor. Bu durumun acı verici olduğunu paylaşarak lazer pigmentasyon sonucuna üzüldüğünü belirtti. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video yorum yağmuruna tutuldu. Bir kişi, “Bu başına geldiği için üzgünüm. Ben bir lazer terapistiyim. Pigment giderme için kesinlikle fazla koyusun. Bunu yapmamaları gerekirdi. Daha ileri götür!”

AYLAR SONRA İYİLEŞEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER

Diğer sosyal medya kullanıcıları ise "Ah, zavallı! Umarım bir an önce iyileşir.”, "Kulağa bir dava gibi geliyor.", “Bu, durum kolumda oldu. Pigmentimin geri gelmesi biraz zaman aldı ama gittim ve bir dermatoloğa göründüm. Şimdi normal", Clare'in bu yoruma cevap vererek "Ama pigmentasyonun normale dönmesinin aylar süreceğini söyledi. Bununla başa çıkabilirim!

İYİLEŞMEK İÇİN GÜNEŞTEN UZAK DURMASI GEREKİYOR

Clare daha sonra şunları ekledi: "Bana bazı bakım ürünleri verdiler ve her iki günde bir LED tedavisi için geri dönüyorum. Veba gibi güneşten kesinlikle kaçınmak ve nemlendiriciye devam etmek gerekiyor." dedi.

CİLDİ SOYULMAYA BAŞLADI

Videosuna attığı güncellemeye başarısız lazer tedavisinden dokuz gün sonrayı paylaştı. "Cilt soyuluyor ve aşırı kaşıntıyla mücadele ediyor. Dermatologlar, birinci derece yanıklar gibi yanıkların yüzeysel göründüğünü ve beyaz posta pulu izlerinin iyileşmesinin haftalar, aylar süreceğini söylediler."

LAZERLE PİGMENTASYON GİDERME İŞLEMİ NEDİR?

Lazerle pigmentasyon giderme, akne izleri ve yaşlılık lekeleri dahil olmak üzere çillerin, pigmentasyonun ve travma sonrası pigmentasyonun görünümünü azaltmak için çalışır. Lazer, çevredeki cilde zarar vermeden sadece ışığı emen ciltteki pigmentli lezyonu hedefler.

