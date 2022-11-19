HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göker, rüşdünü ispatladı! Savunma sanayiinde önemli gelişme: Hedefleri küçük ve zordu, başarısı beklenmedik oldu

Göker, rüşdünü ispatladı! Savunma sanayiinde önemli gelişme: Hedefleri küçük ve zordu, başarısı beklenmedik oldu

19.11.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASELSAN'ın güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi, sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi. Sınır ve üs savunmasına katkı sağlayacak olan Göker, mini/mikro İHA sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başardı. Göker ayrıca kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı.

Göker, rüşdünü ispatladı! Savunma sanayiinde önemli gelişme: Hedefleri küçük ve zordu, başarısı beklenmedik oldu

Türkiye savunma sanayisini geliştirmeye yönelik her geçen gün yeni adımlar atıyor. Öz kaynaklarla geliştirilen Göker de savunma sanayiine önemli katkı sağlayacak adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

TEST SONUÇLARI: GÖREVE HAZIR!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN, özgün tasarım ve entegrasyon anlayışıyla kara ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştiriyor. Şirket, savunma teknolojilerinde sahip olduğu kabiliyet ve bilgi birikimiyle ortaya çıkan güncel tehditlere karşı yeni çözümler oluşturuyor.

Güvenlik güçlerinin bu konudaki talep ve ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, bir yandan da öz kaynakları ve AR-GE çalışmalarıyla savunma teknolojilerindeki çözümleri çeşitlendiriyor.

Bu çabaların bir parçası olarak öz kaynaklarla geliştirilen Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'ne yönelik testler başarıyla tamamlandı. Göker, testler neticesinde sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi.

AA-20221119-29477476-29477475-ASELSANIN_YENI_SILAHI_GOKER_SINAVI_GECTI

ZORLU HEDEFLERDE ÖNEMLİ BAŞARI

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı.

Göker sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı cevap verecek şekilde tasarlandı.

KARA HEDEFLERİNE KARŞI 5 KİLOMETREYİ AŞKIN MENZİLDE ETKİNLİK

Sistem, 35 milimetre parçacıklı mühimmatın (ATOM, ATOM-AntiİHA) güç çarpanı olarak kullanımıyla hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili oluyor. Göker, kara hedeflerine karşı ise zırh delici mühimmat (APDS), yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI) ve ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik sağlıyor.

Sistem, geniş yükseliş ekseni kapsaması (-35°/+95°) ile özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı sağlaması sayesinde hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarım olanağına sahip bulunuyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev almak istedi başına gelenlere inanamadı!Ev almak istedi başına gelenlere inanamadı!
Saldırı sonrası telefoncuda buluşmuşlar!Saldırı sonrası telefoncuda buluşmuşlar!
Uyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepkiUyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepki
Anahtar Kelimeler:
Aselsan göker savunma sanayii

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

Şoke eden iddia! 'İki katına Araplara satalım'

Şoke eden iddia! 'İki katına Araplara satalım'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı: ''Hepimiz seks yapıyoruz''

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı: ''Hepimiz seks yapıyoruz''

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.