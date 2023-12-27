HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti! 'Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmekti'

Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti! 'Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmekti'

27.12.2023 20:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Zan, "Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti! 'Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmekti'

İyi Parti'de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sefer istifa haberi Meral Akşener'in Hatay'dan milletvekili adayı gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan'dan geldi.

Zan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Gökhan Zan'ın istifa mesajı;

Sevgili dostlar,

Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İyi Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim.

"İyi Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum.

Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Merak Akşener olmak üzere, İyi Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum.
Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun.

Dost kalmak dileğiyle…Herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme maratonu 'Mağara Jam' başlıyorTürkiye'nin en büyük oyun geliştirme maratonu 'Mağara Jam' başlıyor
Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzuyorYurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzuyor
4 yıldır aranan FETÖ firarisi binbaşı yakalandı4 yıldır aranan FETÖ firarisi binbaşı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa gökhan zan
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.