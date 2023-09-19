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Gölde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti...

19.09.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Eğirdir Gölü'nde vatandaşlar tarafından 9 adet patlamamış el bombası tespit edildi. Bombalar, olay yerine sevk edilen İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edildi.

Gölde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti...

Eğirdir Gölü'ne yüzmek için giren bir vatandaş gölde el bombası olduğunu fark etti. Mustafa C. isimli vatandaş derhal polis ekiplerine haber verirken, göldeki patlayıcı maddeler ekipler tarafından imha edildi.

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GÖLÜN 30-40 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU

Mustafa C. isimli vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölün sahil kısmından 15 metre uzaklığında ve 30-40 santimetre derinlikte olan 9 adet cismin el bombası olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edildi. Bombaların imha edildiği esnada sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü Isparta el bombası

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