Gömülü 20 yaş dişi çekilmeli mi? Gömülü 20 yaş dişi hangi durumlarda çekilmeli?

“20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri, komşu dişlerde çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Gökçe Meral, merak edilenleri anlattı.

Gömülü 20 yaş dişleri, ağız boşluğuna tam olarak sürememiş üçüncü büyük azı dişleridir. Çoğu insanda üst çenede iki, alt çenede iki olmak üzere dört tane 20 yaş dişi bulunmaktadır; fakat bazı insanlarda dört taneden az bulunabileceği gibi hiç oluşmayabilmektedirler.

'RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK TAKİP EDİLMELERİ YETERLİ'



Dişlerin dizili olduğu çene kemiğinde dişlerin ağız ortamına çıkmaları için yeterli yer bulunmaması, 20 yaş dişinin anormal bir konumda bulunması veya 20 yaş dişlerinin çevresinde bulunabilecek çenelere ait kist veya tümörlerin varlığı bu dişlerin kısmen veya tamamen gömülü kalmalarına sebep olabilmektedir. 20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri komşu dişlerde; çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir. Radyolojik ve klinik olarak takip edilmeleri yeterlidir.