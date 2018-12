Gömülü 20 yaş dişi çekilmeli mi? Gömülü 20 yaş dişi hangi durumlarda çekilmeli?

HER 20 YAŞ DİŞİ ÇEKİLMEZ



Her 20 yaş dişinin ameliyat ile alınması gibi bir kural yoktur. Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, diş çekiminin hangi yöntemlerle yapılacağına diş hekiminin karar vermesi gerekmektedir. Her 20 yaş dişinin, çekiminin zor olacağını düşünmek de yanlıştır. Çekilmesi düşünülen 20 yaş dişinin konumu, boyutları ve şekli; normal bir diş çekimi ya da ameliyatla dişin alınmasına karar verilmesini sağlar. 20 yaş dişlerinin çekimi, lokal olarak bölgenin uyuşturulması ile gerçekleştirilebileceği gibi; hastaya yapılacak işlemin boyutu, hastanın genel sağlık durumu veya hastanın diş tedavilerinden korku durumuna göre bilinçli sedasyon ile veya genel anestezi altında bir anestezi doktoru eşliğinde yapılabilmektedir.