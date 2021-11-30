Google, 2021'in en iyilerini seçti

Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. Aralık ayına sadece bir gün kaldı. 2022'yi karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, firmalar da 2021'in ilginç tablolarını karşımıza çıkartıyor. Bu firmalardan biri de Google.

İŞTE GOOGLE PLAY STORE'UN EN İYİLERİ

Google, Android uygulama mağazası Google Play Store'daki en iyi uygulamaları ve oyunları açıkladı. Şirket, meditasyon uygulaması Balance'ı yılın uygulaması, Pokémon UNITE oyununu ise en iyi oyun seçti. Şirket, Canva, Concepts ve Houzz'u ise "tabletler için en iyisi" unvanıyla taçlandırdı. ABD'de "Kullanıcının Seçimi" unvanı ise Paramount+'a gitti. ABD sonuçlarını yansıtan tam liste ise şöyle:

GOOGLE PLAY'İN 2021'DEKİ EN İYİ UYGULAMALARI

En iyi uygulama: Balance

En iyi yararlı uygulamalar: Empathy, Mentor Spaces, Speechify

Temel ihtiyaçlara özel en iyiler: Blossom, PhotoRoom, Rabit

Eğlence için en iyiler: Clubhouse, Noobly, Whatifi

En iyi saklı mücevher: Laughscape, Moonbeam, Moonly

Kişisel gelişim için en iyiler: Balance, Clementine, Uptime

GOOGLE PLAY'İN 2021'DEKİ EN İYİ OYUNLARI

En iyi oyun: Pokémon UNITE

En iyi rekabetçi: League of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution, Pokémon UNITE, Rogue Land, Suspects: Mystery Mansion

Oyunu değiştirenler: Inked, JanKenUP!, Knights of San Francisco, Overboard!, Tears of Themis

En iyi bağımsız: 7 Billion Humans, Bird Alone, Donut Country, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Puzzling Peaks EXE

En iyi al ve oyna: Cats in Time, Crash Bandicoot: On the Run!, Disney POP TOWN, Switchcraft -Towers

Tablet için en iyiler: Chicken Police — Paint it RED!, League of Legends: Wild Rift, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Overboard!, The Procession to Calvary



