Google, 2021'in en iyilerini seçti

Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. Aralık ayına sadece bir gün kaldı. 2022'yi karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, firmalar da 2021'in ilginç tablolarını karşımıza çıkartıyor. Bu firmalardan biri de Google.
İŞTE GOOGLE PLAY STORE'UN EN İYİLERİ
Google, Android uygulama mağazası Google Play Store'daki en iyi uygulamaları ve oyunları açıkladı. Şirket, meditasyon uygulaması Balance'ı yılın uygulaması, Pokémon UNITE oyununu ise en iyi oyun seçti. Şirket, Canva, Concepts ve Houzz'u ise "tabletler için en iyisi" unvanıyla taçlandırdı. ABD'de "Kullanıcının Seçimi" unvanı ise Paramount+'a gitti. ABD sonuçlarını yansıtan tam liste ise şöyle:
GOOGLE PLAY'İN 2021'DEKİ EN İYİ UYGULAMALARI
- En iyi uygulama: Balance
- En iyi yararlı uygulamalar: Empathy, Mentor Spaces, Speechify
- Temel ihtiyaçlara özel en iyiler: Blossom, PhotoRoom, Rabit
- Eğlence için en iyiler: Clubhouse, Noobly, Whatifi
- En iyi saklı mücevher: Laughscape, Moonbeam, Moonly
- Kişisel gelişim için en iyiler: Balance, Clementine, Uptime
GOOGLE PLAY'İN 2021'DEKİ EN İYİ OYUNLARI
- En iyi oyun: Pokémon UNITE
- En iyi rekabetçi: League of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution, Pokémon UNITE, Rogue Land, Suspects: Mystery Mansion
- Oyunu değiştirenler: Inked, JanKenUP!, Knights of San Francisco, Overboard!, Tears of Themis
- En iyi bağımsız: 7 Billion Humans, Bird Alone, Donut Country, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Puzzling Peaks EXE
- En iyi al ve oyna: Cats in Time, Crash Bandicoot: On the Run!, Disney POP TOWN, Switchcraft -Towers
- Tablet için en iyiler: Chicken Police — Paint it RED!, League of Legends: Wild Rift, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Overboard!, The Procession to Calvary
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