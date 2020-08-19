Google 6GHz testlerine gizlice başladı

Business Insider tarafından tespit edilen FCC dosyalarına göre Google 6GHz frekanslık bir ağı Amerika’da 17 farklı eyalette gizlice test etmeye çalışıyor. Ancak şimdilik Google’ın tam olarak neyi test etmeye çalıştığı belirsizliğini koruyor. Aktarılan bilgilere göre; Google, “güvenilir geniş bant bağlantıları sağlamak için bu frekansların kullanımına ilişkin teknik bilgiler üretmek” için 6GHz spektrumunu denemek istiyor.

GOOGLE NEDEN 6GHZ SPEKTRUMUNU İSTİYOR?

Google’ın bu 6GHz spektrumuyla ne isteyebileceği konusunda pek çok olasılık var. Bu olasılıklardan en dikkat çekeni ise güvenilir geniş bant bağlantıları sağlama ve Google’ın bir tür evde internet hizmeti denemek istemesi olarak gösteriliyor. Bir diğer ihtimal ise Google Fiber Webpass özelliği altında olası bir yeni bant genişliğini test etme olabilir.

Ancak Google’ın bu 6GHz spektrumu için başka kullanımları da olabilir. Son zamanlarda FCC, 6GHz spektrumunun bir grafiği onaylanmıştı. Bu grafiklere göre; Wi-Fi 6E yönlendiricileri, araçtan araca iletişimde olduğu gibi 6GHz’de çalışabilir. Ayrıca en son 5G spesifikasyonları, 6GHz spektrumunun 5G hücresel ağlar için bile kullanılabileceğini gösteriyor.