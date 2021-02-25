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Google Android için altı güncelleme duyurdu!

25.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Google Android için altı güncelleme duyurdu!

Android 12 ilk geliştirici önizlemesi, Google’ın mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümünden ne bekleyeceğimiz konusunda bize pek bir şey söylememiş olabilir. Ancak yeni özellikleri beklediğimizden daha erken almaya başladık.

Değişiklikler arasında bir şifre kontrol aracı, Google Haritalar için karanlık mod, Asistan kilit ekran kartları, yenilenmiş TalkBack ekran okuyucu ve planlanmış mesajlar yer alıyor. Ayrıca Android Auto, özel duvar kağıtları, sesle etkinleştirilen oyunlar ve bir gizlilik ekranı desteği alıyor.

Çoğu insan için, en iyi güncelleme, mesajları planlama yeteneği olacak. Android kullanıcıları, belirli bir süre sonra gönderilecek bir metin ayarlayabilecekler. İş arkadaşınızın haftaya nişanı varsa, göndereceğiniz mesajı şimdiden ayarlayabileceksiniz.

GOOGLE HARİTALAR'A KARANLIK MOD

Aylardır Google Haritalar’a karanlık modun gelebileceğine yönelik söylentiler vardı. Bu özellik bugün ise resmileşti. Haritalar’ı kullanırken uygulamanın ayarlarına gidip Tema’yı seçip Her Zaman Koyu Tema’ya dokunabilirsiniz. Uzun zamandır gelen bir başka güncelleme de, telefonunuz kilitliyken Asistan’ı kullanabilmeniz. Asistan ayarlarında Kilit Ekranı Kişisel Sonuçları’nı etkinleştirirseniz yardımcının arama yapmasını, zamanlayıcı ayarlamasını veya müzik çalmasını isteyebilirsiniz.

TALKBACK DAHA YETENEKLİ HALE GELİYOR

Komutunuzu yerine getirmek için ekranda bir panel göreceksiniz. Bu, cihazınızın eller serbest kullanımını kolaylaştırabilir. Ve bu da hareket engelli kişilerin de yararına olacak. Google ayrıca en büyük erişilebilirlik özelliklerinden biri olan TalkBack ekran okuyucuyu da güncelliyor. Ekranınızı göremiyorsanız telefonunuzla etkileşimi kolaylaştırmak için bir düzine yeni çok parmaklı hareket ve sesli komut ekliyor. Yeni hareketler, Pixel cihazlarda TalkBack’in en son sürümünde, Samsung’un One UI 3 sürümünde ve sonrasında mevcut. Google ayrıca, daha fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamak için braille klavyesine Arapça ve İspanyolca desteği ekliyor.

GOOGLE ŞİFRELERİNİZİ KONTROL EDECEK

Duyurudaki yeni özelliklerden biri de şifre kontrolü. 2019’dan beri bahsedilen özellik başlangıçta Chrome’da şifrenizin ele geçirilmesi ve web’de yayınlanması durumunda sizi uyarmak için tasarlanmıştı. Bugünkü güncellemeyle Google, şifrelerinizi Otomatik Doldur özelliğini kullanarak bir uygulamaya girdiğinizde kontrol edecek ve değiştirirken size yol gösterecek.

Android 12 developer preview sürümü hangi cihazlara indirilir?Android 12 developer preview sürümü hangi cihazlara indirilir?

Tüm bu güncellemelerin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı belli değil. Google, son zamanlarda yeni özellikleri Android’in her bir ana sürümündeki tek bir büyük sürüme saklamak yerine daha sık yayınlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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