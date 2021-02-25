Google Android için altı güncelleme duyurdu!

Değişiklikler arasında bir şifre kontrol aracı, Google Haritalar için karanlık mod, Asistan kilit ekran kartları, yenilenmiş TalkBack ekran okuyucu ve planlanmış mesajlar yer alıyor. Ayrıca Android Auto, özel duvar kağıtları, sesle etkinleştirilen oyunlar ve bir gizlilik ekranı desteği alıyor.

Çoğu insan için, en iyi güncelleme, mesajları planlama yeteneği olacak. Android kullanıcıları, belirli bir süre sonra gönderilecek bir metin ayarlayabilecekler. İş arkadaşınızın haftaya nişanı varsa, göndereceğiniz mesajı şimdiden ayarlayabileceksiniz.

GOOGLE HARİTALAR'A KARANLIK MOD

Aylardır Google Haritalar’a karanlık modun gelebileceğine yönelik söylentiler vardı. Bu özellik bugün ise resmileşti. Haritalar’ı kullanırken uygulamanın ayarlarına gidip Tema’yı seçip Her Zaman Koyu Tema’ya dokunabilirsiniz. Uzun zamandır gelen bir başka güncelleme de, telefonunuz kilitliyken Asistan’ı kullanabilmeniz. Asistan ayarlarında Kilit Ekranı Kişisel Sonuçları’nı etkinleştirirseniz yardımcının arama yapmasını, zamanlayıcı ayarlamasını veya müzik çalmasını isteyebilirsiniz.