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Google Chat yeni özellikler kazandı

24.06.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Workspace’in bir parçası olan Google Chat, mesajları ve içeriği eskisinden daha kolay bulabilmeniz için gelişmiş arama özellikleri getiren kullanışlı yeni bir güncelleme aldı.

Google Chat yeni özellikler kazandı

Google Chat, arama filtreleri için yeni bir dizi özellik alıyor. Google, platformun geleceği hakkında faydalı güncellemelerle umut verici bir tablo çiziyor diyebiliriz. Özellikler kullanıma sunulmaya başlandı ve Temmuz 2021’in sonunda iOS ve web’de de kullanıma sunulacak. Yeni filtreler kuralı, dosya adları ve mesajın içeriği de dahil olmak üzere sohbet aramasını kolaylaştıracak.

İŞTE GOOGLE CHAT'E GELEN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİK

Artık bir mesajdan hatırladığınız bir kelimeyi de aramaya yazabilirsiniz. Bunun neticesinde sistem mesajlardaki içeriği de arayacak. Böylece belirli bir konuşmayı bulmaktan öte konuşmadaki bir içeriği de bulmanız kolaylaşacak. Özellikle dosya, resim veya bağlantı gibi bir şey arıyorsanız, mevcut filtrelere anında dokunabilirsiniz. Bu özellik Telegram’daki ve diğer bazı IM istemcilerindeki arama filtrelerine çok benziyor. Bu özellik şu anda Android’de kullanılabilirken, uygulamanın web ve iOS sürümleri, aşamalı bir sunum olduğu için Temmuz ayının sonuna kadar yeni güncellemeyi alacak. Güncelleme devrimsel nitelikte değil ama çoğu konuda kullanıcıya kolaylık sağlayacak.

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Siz de Google Chat kullanıyorsanız herhangi bir mesajı kaydetmenize ya da yıldızlamanıza bile gerek kalmadan kelime bazlı aramalar yapabileceksiniz.

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