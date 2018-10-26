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Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 01:24 | Son Güncelleme

ABD'li teknoloji şirketi Google, cinsel taciz iddiaları üzerine son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini açıkladı.

Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı

Google CEO'su Sundar Pichai, New York Times gazetesinde yer alan, şirkette cinsel istismar olduğuna ilişkin bir haber üzerine çalışanlara gönderdiği e-postada cinsel tacize karşı ''sert bir tutum'' sergilediklerini ifade etti.

13'Ü ÜST DÜZEY YÖNETİCİ...

Pichai, Google'ın son iki yılda cinsel taciz iddiaları üzerine 13'ü üst düzey yönetici 48 çalışanının işine son verdiğini belirtti.

İSTİSMARIN DUYULMAMASI İÇİN GİZLİLİK ANLAŞMASI

New York Times gazetesi, Google'ın cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilerinden Android mobil yazılımının yaratıcısı Andy Rubin'den 90 milyon dolar tazminat ödeyerek istifasını istediğini, cinsel taciz istismarının duyulmaması içinse tanıklarla gizlilik anlaşması imzalandığını yazmıştı.

(AA)

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