Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel doodle

Arama motoru Google, kullanıcılarına önemli günlerde ve yıl dönümlerinde doodle hazırlamaya devam ediyor. Google'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı doodle tüm internet kullanıcılarının açılış sayfasında yerini aldı. Arama motorunun açılış sayfasına yerleştirilen doodle, kullanıcıların beğenisini kazandı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN TARİHİ VE ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmi bayramlarından biridir.

Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922′de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935′te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927′de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur. En son 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı.