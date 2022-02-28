Google'dan flaş Ukrayna kararı! Devre dışı bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası tüm dünyayı etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Öte yandan dijital dünya da bu durumdan etkilenmiş durumda. Son olarak ise Reuters'in haberine göre, Google'dan Ukrayna vatandaşlarının Google Haritalar kullanımına yönelik flaş bir karar geldi.

GOOGLE DEVRE DIŞI BIRAKTIĞINI DOĞRULADI

Habere göre Google, bazı Google Haritalar araçlarını Ukrayna için geçici olarak devre dışı bıraktığını doğruladı. Şirket, Ukrayna'daki yerel toplulukların güvenliği için Google Haritalar'da ülkedeki trafik yoğunluğuna dair bilgilerin paylaşılmasına ve mağazalar ve restoranlar gibi yerlerin ne kadar yoğun olduğuna dair canlı bilgileri verme eylemine ara verdi.

Google, canlı trafik bilgilerinin navigasyon için uygulamayı kullanan kişiler için açık kaldığını söyledi.

