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Google'dan flaş Ukrayna kararı! Devre dışı bıraktı

28.02.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik sosyal medya platformları ve teknoloji şirketleri peş peşe kararlar alırken, son olarak ise Google'ın Ukrayna'da Google Haritalar'daki bazı özellikleri devre dışı bıraktığı bildirildi.

Google'dan flaş Ukrayna kararı! Devre dışı bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası tüm dünyayı etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Öte yandan dijital dünya da bu durumdan etkilenmiş durumda. Son olarak ise Reuters'in haberine göre, Google'dan Ukrayna vatandaşlarının Google Haritalar kullanımına yönelik flaş bir karar geldi.

GOOGLE DEVRE DIŞI BIRAKTIĞINI DOĞRULADI

Habere göre Google, bazı Google Haritalar araçlarını Ukrayna için geçici olarak devre dışı bıraktığını doğruladı. Şirket, Ukrayna'daki yerel toplulukların güvenliği için Google Haritalar'da ülkedeki trafik yoğunluğuna dair bilgilerin paylaşılmasına ve mağazalar ve restoranlar gibi yerlerin ne kadar yoğun olduğuna dair canlı bilgileri verme eylemine ara verdi.

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Google, canlı trafik bilgilerinin navigasyon için uygulamayı kullanan kişiler için açık kaldığını söyledi.

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