Google'dan hava durumu tahminleri için ezber bozan yapay zeka! Tahminini bir dakikadan kısa sürede geliştiriyor, dünyanın en iyilerinden birinden daha iyi performans gösteriyor

Yapay zeka artık her yerde. Dünyada bu konuda önemli gelişmeler yaşanıyor ve tüm bu gelişmeler, önümüzdeki yıllara yapay zekanın damga vuracağını adeta ortaya koyuyor. Örneğin, son zamanlarda bu tarz gelişmelerden biri Google'ın yapay zeka geliştirme şirketi DeepMind'ın ürettiği yeni bir yapay zeka programıyla yaşandı.

YAPAY ZEKANIN GELDİĞİ YENİ NOKTA: GOOGLE'DAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN GRAPHCAST HAMLESİ!

Bu yapay zeka programının adı GraphCast. BBC'nin haberinde aktardığına göre, GraphCast, dünyanın en iyilerinden biri olan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini modelinden (ECMWF) daha iyi performans göstermeyi başarıyor. Öyle ki habere göre GraphCast, eylül ayında etkili olan Lee kasırgasının Kanada'da nereye varacağını geleneksel yöntemlerden üç gün daha erken tahmin etmiş durumda.

GraphCast'in tahminlerinin ECMRWF tarafından üretilenler kadar ayrıntılı olmasa da aşırı sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını tahmin etmede ve büyük fırtınaların yolunu takip etmede çok daha iyi olduğu söyleniyor.

GraphCast'in hava tahminini bir dakikadan kısa sürede geliştirdiği belirtiliyor. Diğer geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az bilgi işlem gücü gerektirdiği de aktarılan bilgiler arasında.

GRAPHCAST'IN İZLEDİĞİ YÖNTEM

Aktarılanlara göre GraphCast, diğer programlardan farklı bir yöntem izliyor. Program, hava durumu modellerinin nasıl geliştiğini öğrenmek için ECMRWF modelinin çıktısı da dahil olmak üzere çok miktarda geçmiş veriyi sindirmek için makine öğrenimini kullanıyor. Sistemin bu bilgiyi şu andaki hava durumunun gelecekte nasıl değişeceğini tahmin etmek için kullandığı belirtiliyor.

BBC'nin haberinde Google DeepMind'dan Remy Lam'ın cümlesine yer veriliyor. Buna göre Lam, "Bu yapay zeka yaklaşımının temel avantajı son derece hassas olması" diyor.





