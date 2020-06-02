Google'dan şaşkınlık veren adım: Android 11 Beta yayınlandı!

Android 11 Beta uzun bir zamandır bekleniyor. Geliştirici sürümü aylar önce yayınlanan Android 11, 3 Haziran tarihinde düzenlenecek bir etkinlik ile ilk kez beta sürümüyle karşımıza çıkacaktı. Ancak ABD'de George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar, Google'ın bu etkinliği iptal etmesine neden oldu. Android 11 Beta'yı tanıtmak için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyen Google, bugün ilginç bir adım attı. Android 11 Beta Android telefonlar için yayınlandı.

ANDROİD 11 BETA SÜRÜMÜ ÇIKTI

XDA geliştiricilerinin paylaştığına göre Google, bazı Pixel 4 XL ve diğer bazı Pixel telefonlara RPB1.200504.018 sürüm numarasına sahip bir güncelleme gönderdi. Bu güncellemenin Android 11 Beta olduğu fark edildi. Güncellemeyi alanlar da şaşırdı zira Google güncellemeyi 3 Haziran günü tanıtacak, büyük bir ihtimalle de tanıtımın akşamına Android 11 Beta sürümünü yayınlayacaktı. Fakat bazı şeyler ters gitmiş olacak ki güncelleme yayına girdi.

GOOGLE GÜNCELLEMEYİ GERİ Mİ ÇEKTİ?

Google'ın Android 11 Beta güncellemesini yayınlama sebebi henüz belli değil. Şu an bazı Pixel telefonlar, söz konusu güncellemeyi kullanabiliyorlar. Yani güncelleme henüz yayılmadı. Bu da Google'ın Android 11 Beta güncellemesini geri çekmiş olma ihtimalini ortaya çıkartmış durumda.

