Google doğruladı: Android 11 üçüncü parti kamera uygulamalarını sınırlandıracak!

Android kullanıcıları, telefonlarındaki yerleşik kamera uygulamasından memnun olmadıklarında Google Play Store üzerinden üçüncü parti kamera uygulamaları indirebiliyor. Google Play mağazasında bulunan OpenCamera uygulaması, bu tür uygulamaların bir örneği. Android kullanıcıları bu uygulamaları indirerek, varsayılan kamera uygulaması olarak atayabiliyor, her kamera kaydında bu kamerayı kullanabiliyorlar. Fakat görünüşe bakılırsa Android 11 ile bunların bir kısmı değişecek.

ANDROİD 11 ÜÇÜNCÜ PARTİ KAMERA UYGULAMALARINI DEĞİŞTİRİYOR

Android 11, The Verge'ün haberine göre üçüncü parti uygulamalara yeni bir düzen sağlayacak. Bu düzende Android 11 üçüncü parti kamera uygulamalar arasında seçim yapmaya izin vermeyecek, kullanıcılar Android 11'de bulunan yerleşik kamera uygulamasını yönlendirilecek. Yani bir fotoğraf çekmeniz gerektiğinde Android işletim sisteminin ilk tercihi yerleşik kamera uygulaması olacak. Ancak bu yine de üçüncü parti kamera uygulamalarının tamamen engellenmesi anlamına gelmiyor.

İÇERİKLER İÇE AKTARILACAK

Üçüncü parti kamera uygulamaları, fotoğraf ve video çekmeye devam edecek. Böylece Instagram, TikTok, Snapchat ve WhatsApp gibi uygulamaların içinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Fakat çekilen herhangi bir fotoğraf veya video içe aktarılamayacak. Kısıtlamaların çerçeveleri de var. Örneğin; Google kullanıcıların tercihlerine saygı duyacak ve güç tuşuna iki kez basıldığında kamera uygulamasının seçimini kullanıcılara bırakacak. Bu sayede kullanıcılar istedikleri uygulamayı seçebilecek.