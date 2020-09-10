Google Haritalar'a koronavirüs güncellemesi geliyor!

Google Haritalar, Google eliyle birçok özellik kazandı. Son olarak, Kaliforniya yangınlarının takip edilebilmesini sağlayan bir özellik ile güncellenen Google Haritalar, şimdi ise 2020'ye dair tüm umutlarımızı yok eden duruma karşı yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Evet, koronavirüs salgınından bahsediyoruz.

KORONAVİRÜS HARİTALARI GOOGLE HARİTALAR'A EKLENİYOR

9to5Google'da yer alan bir habere göre Google, koronavirüs haritalarını Google Haritalar'a taşıyacak. Koronavirüsün en yoğun olduğu noktalar Google Haritalar'da gösterilecek. Böylece Google Haritalar'ı kullananlar, hem yol tarifi alabilecek hem de koronavirüsün yoğunluk haritasını inceleyebilecek. Google koronavirüse dair verileri ise Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan anlık olarak sağlayacak.

KORONAVİRÜS GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Google Haritalar koronavirüs güncellemesinin şimdilik ABD'deki kullanıcılar tarafından test edildiği söyleniyor. ABD dışındaki Google Haritalar kullanıcılarının koronavirüs özelliğinden faydalanıp faydalanmayacağı ise şimdilik belirsiz.

