Google Haritalar'a orman yangını özelliği geldi!

Orman yangınları özellikle son demlerini yaşadığımız yaz mevsiminde sıklıkla görülüyor. Yangınlar yüzünden binlerce hektarlık ormanlık alan geri döndürülemez bir şekilde yok oluyor. Bu yangınlar sadece ülkemizde değil, ABD'nin birçok eyaletinde görülüyor. Bu eyaletlerden biri Kaliforniya. Google da Kaliforniya'da yaşanan orman yangınlarından yola çıkarak önemli bir geliştirme yapmaya karar verdi. Google yaptığı geliştirmeyi ise Google Haritalar üzerinden sundu.
Google Haritalar, bildiğiniz üzere birçok yerin görüntülenebildiği bir harita hizmeti. Google da bu önemli hizmetine, orman yangınları konusunda yetkililere yardımcı olabilmek için yeni bir özellik eklediğini açıkladı. Google Haritalar'ın yeni özelliği ile birlikte yangınlar harita üzerinde gösterilecek. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından işletilen GOES meteoroloji uydularından ve Google Earth'ten gelen veriler sayesinde Google Haritalar, yangın olan noktaları kırmızı grafiklerle ile işaretleyecek. Veriler ise 1 saatte bir güncellenecek. Orman yangınları sadece Google Haritalar'da değil Google arama motorunda da karşımıza çıkacak.
Devam eden bir yangın, Google arama motorunda da listelenecek. Örneğin; Bir kişi devam eden bir yangının adını Google'a yazdığında Google kendisine güncel bir harita çıkartacak. Böylece arama motoru yoluyla da yangının yeri hakkında bilgi alınabilecek.
Google Haritalar'ın yeni özelliği 2019 yılında Kaliforniya'da test edildi. Testlerin bitmesiyle orman yangınları özelliği ABD genelinde hizmete açıldı. Google'ın bu özelliği ilerleyen dönemde tüm Dünya'ya sunması bekleniyor.
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