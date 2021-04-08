Google I/O 2021 etkinliği için geri sayım başladı! İşte resmi tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik ya iptal edildi ya da sanal ortama taşındı. Bu etkinliklerden biri, Apple'ın WWDC 2020 etkinliğiydi. Cupertinolu teknoloji devi, iOS 14, iPadOS 14 gibi işletim sistemlerinin yeni sürümlerini bu etkinlikte sanal olarak tanıttı. Google ise geliştiricileri bir araya getirecek Google I/O 2020 etkinliğini tamamen iptal etmek zorunda kaldı. Fakat iyi haber şu ki, Google I/O etkinliği 2021 yılında geri dönüyor.

GOOGLE I/O 2021 İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Google I/O etkinliği için resmi duyurusunu yaptı. Google'ın paylaştığı bilgilere göre etkinlik, 18-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Google etkinlik için kayıtları almaya başladı. Etkinlik programının tamamı ise nisan ayının sonunda yayınlanacak. Peki Google I/O 2021 etkinliğinden beklentiler neler?

YENİ ÜRÜN DUYURUSU GELEBİLİR

Google, etkinlikte yeni ürünlerini görücüye çıkartabilir. Bu ürünlerden birinin daha uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık olan Google Pixel Buds A olacağı tahmin ediliyor. Zira bu anlamda önemli sızıntılar var. Ayrıca Google'ın yeni bilgisayarlarını da etkinlikte görücüye çıkarması muhtemel.



