Oracle ve Google'ın Android davası sona erdi!

Teknoloji dünyasında davalar sık sık ön plana çıkıyor. Daha önce Apple'a açılan birçok dava hala hafızalarda. Fakat 2010 yılında açılan bir davada, konu Apple değildi. Başka bir teknoloji devi olan Oracle, 2010 yılında Google'a, bilgisayar kodunun kopyalanmış olduğunu söyleyerek, telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Sorun, Google'ın Android işletim sistemini geliştirirken Oracle'nin Java API'sini kullanmasından kaynaklanıyordu. Davanın açılmasından 10 yıl sonra ABD Yüksek Mahkemesi, davada karara vardı.

MAHKEME ORACLE'I DEĞİL, GOOGLE'I HAKLI BULDU

Oracle ve Google arasındaki davada, ABD Yüksek Mahkemesi Google'ın lehine karar verdi. Mahkeme, 6'ya karşı 2 oyla Google'ın Oracle'nin JAVA API'sini kullanmasını adil kullanım olarak saydı. Yargıç Stephen Breyer yazılı görüşünde, "Oracle'ın telif hakkının burada uygulanmasına izin vermenin halka zarar verme riski taşıdığını" söyledi.

ORACLE AÇIKLAMA YAPTI

Oracle ise resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Google'ın gücünü daha da artırdığını ve diğer şirketlerin rekabetine zarar verdiğini belirterek, Google'ın Java'yı çaldığı iddiasını yineledi.

