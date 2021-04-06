HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oracle ve Google'ın Android davası sona erdi!

Oracle ve Google'ın Android davası sona erdi!

06.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın ve Oracle'ın arasında geçen ve Android işletim sisteminde kopyalanan kod iddiası üzerine on yıldır süren dava, ABD Yüksek Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Google'ı haklı buldu.

Oracle ve Google'ın Android davası sona erdi!

Teknoloji dünyasında davalar sık sık ön plana çıkıyor. Daha önce Apple'a açılan birçok dava hala hafızalarda. Fakat 2010 yılında açılan bir davada, konu Apple değildi. Başka bir teknoloji devi olan Oracle, 2010 yılında Google'a, bilgisayar kodunun kopyalanmış olduğunu söyleyerek, telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Sorun, Google'ın Android işletim sistemini geliştirirken Oracle'nin Java API'sini kullanmasından kaynaklanıyordu. Davanın açılmasından 10 yıl sonra ABD Yüksek Mahkemesi, davada karara vardı.

MAHKEME ORACLE'I DEĞİL, GOOGLE'I HAKLI BULDU

Oracle ve Google arasındaki davada, ABD Yüksek Mahkemesi Google'ın lehine karar verdi. Mahkeme, 6'ya karşı 2 oyla Google'ın Oracle'nin JAVA API'sini kullanmasını adil kullanım olarak saydı. Yargıç Stephen Breyer yazılı görüşünde, "Oracle'ın telif hakkının burada uygulanmasına izin vermenin halka zarar verme riski taşıdığını" söyledi.

Google

Google kameralarına takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürperttiGoogle kameralarına takıldı! Açık mezarda yatan iki kişi ürpertti

ORACLE AÇIKLAMA YAPTI

Oracle ise resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Google'ın gücünü daha da artırdığını ve diğer şirketlerin rekabetine zarar verdiğini belirterek, Google'ın Java'yı çaldığı iddiasını yineledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

MIUI 12.5 güncellemesi dağıtılmaya devam ediyor

Xiaomi'den güncelleme müjdesi

Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!

Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!

Clubhouse para kazanma dönemini başlatıyor!

Resmen duyuruldu! Para kazanma dönemi başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.