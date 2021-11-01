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  4. Google, ikinci nesil Tensor çiplerinin üzerinde çalışıyor

Google, ikinci nesil Tensor çiplerinin üzerinde çalışıyor

01.11.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pixel 6 serisi piyasaya yeni çıkmış olsa da, teknoloji analistleri kısa süre önce Pixel akıllı telefonlar ile ilgili yeni bir kod adı olan “Cloudripper” ile ilgili bazı bilgiler verdi. İddialara göre bu, ikinci nesil Tensor işlemcinin kod adı olabilir.

Google, ikinci nesil Tensor çiplerinin üzerinde çalışıyor

Şimdilik elimizde sadece bir kod adı var, ancak analistler bunun Pixel 7 veya Pixel 7 Pro'nun kod adı değil, Pixel 7 serisine güç verecek çip olabileceğine inanıyor.

İKİNCİ NESİL TENSOR ÇALIŞMALARI ŞAŞIRTICI OLMADI

Cloudripper şu anda Pixel ile ilgili uygulamalarda zaten tespit edildiğinden, şirketin ikinci nesil Tensor GS201 yongaları üzerinde çalışmaya başlamış olması şaşırtıcı değil.

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Ancak yine de şu anda herhangi bir somut açıklama yapmak için henüz çok erken olduğunu söylemek gerek. Daha detaylı bilgiler için sızıntıları takip edeceğiz veya firmadan resmi bir açıklama yapılmasını bekleyeceğiz.

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