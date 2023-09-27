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Google'ın 25. yaş günü Doodle oldu! Lary Page ve Sergey Brin yıllar önce bir hayali gerçekleştirdi

27.09.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın 25. yaş günü en çok kullanılan popüler arama motorunda doodle oldu. Bilindiği üzere arama motoru devi Google, 27 Eylül'de kurulmamasına karşın doğum günlerini bu tarihte kutluyor. İşte Google'ın 25. yaş günü sürprizi...

Google'ın 25. yaş günü Doodle oldu! Lary Page ve Sergey Brin yıllar önce bir hayali gerçekleştirdi

Google 25. yaş doodle'ı ile kullanıcılarını şaşırttı. Lary Page ve Sergey Brin yıllar önce kurduğu Google arama motorunun hikayesi ise merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve Google'ın 25. yaş günü doodle'ı...

GOOGLE 25. YAŞINI KUTLUYOR

Google 25. doğum günü Doodle'ı, arama motorunda yer aldı.

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Google aslında 4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulmuştur.

Google içinde bulunduğumuz ayda 25. doğum gününü kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. Gayri resmî sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" yani ‘kötü olma’dır. 2006 yılında, hâlen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevrimiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır.

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Google Doodle

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