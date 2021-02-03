HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte yüzde 23,5 arttı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte yüzde 23,5 arttı

03.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri dördüncü çeyrekte yüzde 23,5 arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara çıktı.

Alphabet, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri, 2020 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 182,5 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,7 artarak 15,2 milyar dolara ulaştı.

Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde 15,35 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 22,30 dolara yükseldi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Dünyanın en zengin insanı görevinden ayrılıyor!Dünyanın en zengin insanı görevinden ayrılıyor!
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

Rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

OPPO Reno5 Pro+ Çin dışına çıkabilir

OPPO Reno5 Pro+ Çin dışına çıkabilir

AMD CPU ve GPU üretimi için Samsung ile anlaşacak

AMD CPU ve GPU üretimi için Samsung ile anlaşacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor

Dünyanın en zengin insanı görevinden ayrılıyor!

Elon Musk Twitter'ı bıraktı!

Elon Musk'tan şaşırtan karar: ''Bir süreliğine yokum''

Silinen yorumlar yetmedi: Robinhood uygulaması Google Play Store'da 1,1 yıldıza düştü

Robinhood uygulamasında dengeler yine değişti!

Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı

Twitter'dan çiftçiler için yeni karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.