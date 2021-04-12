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Google’ın yeni özelliği çok konuşulacak

12.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, geçen yıl Telefon uygulamasına, cihazınıza ve bölgenize bağlı olarak bir dizi kısıtlamayla birlikte arama kaydetme özelliği ekledi. Şimdi, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak kaydetmenize izin vermek için bu özelliği genişletiyor.

Google’ın yeni özelliği çok konuşulacak

“Her Zaman Kaydet” ayarının ekran görüntüleri, bir Xiaomi Mi A3 telefonundaki Google Phone uygulamasının görüntülerini alan biri tarafından paylaşıldı. Görüntüler, XDA Geliştiricilerine ulaştırıldı. Yeni özelliği açtığınızda, her arama yaptığınızda veya bir arama aldığınızda kayıt düğmesine basmanız gerekmeyecek.

Bu da sık kullanıcılar için kullanışlı bir genişletme. Orijinal kayıt güncellemesi gibi, ilk olarak bu kez ocak ayında görüldü. Şu anda piyasaya sürüldüğü bildiriliyor olsa da farklı tüzükler ve düzenlemeler nedeniyle kullanılabilirliğin kesinlikle sınırlı olması bekleniyor. Özellikle, bazı ABD eyaletleri, bir çağrının tüm taraflarının kayıt için onay vermesi gerektiğini belirten yasalar çıkarmış.

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'YASALARA UYMAKTAN SİZ SORUMLUSUNUZ'

Google, bunu ilk kez kullananlar için şu ifadeyle durumu zaten açıklamakta: “Arama kaydetme özelliğini kullanırken, aramaların kaydedilmesiyle ilgili geçerli yasalara uymaktan siz sorumlusunuz. Lütfen birçok yargı alanının her ikisinin de onayını gerektirdiğini unutmayın.

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Bu tür kayıt için taraflar, genel olarak özelliği Hindistan gibi belirli bölgelerle ve Xiaomi ve Nokia telefonları gibi belirli cihazlarla sınırlandırmıştır. Özellik ülkemizde ne şekilde kullanılacak ya da ülkemize ne kadar sürede gelecek belli değil. Ancak çoğu konuda kullanım açısından yarar sağlayacaktır.

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