Google Perseverance yazanları sürpriz ile karşılıyor!

Perseverance kaşif aracı için dün gece nefesler tutuldu. NASA tarafından geçtiğimiz yaz uzaya fırlatılan ve aylar süren yolculuğun ardından Mars'a ulaşan Kızıl Gezegen kaşifi Perseverance uzay aracı, ''7 dakikalık dehşet''ten sonra Mars'taki Jezero Krateri'ne başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Başarılı iniş sonrası Perseverance için pek çok yerden kutlama mesajı geldi. Google ise Perseverance'ın başarısı kutlamak için farklı ve bir o kadar da hoş bir yol izledi.

Google Perseverance aramalarına küçük bir kutlama yerleştirdi. Şu an Google'da Perseverance ismini aratırsanız karşınıza havai fişeklerin uçuştuğu bir Google arama sayfası çıkıyor. Böylece Google, Perseverance'ın başarısını kullanıcılarıyla birlikte, oldukça da anlamlı bir şekilde kutluyor. Siz de Google'da Perseverance kelimesini aratarak bu kutlamaya eşlik edebilirsiniz. Eğer eşlik ederseniz karşınıza şöyle bir sayfa çıkacak:

Good things come to those who persevere. Congrats @NASA and @NASAPersevere on a successful landing! https://t.co/41kTmqEljC ???? pic.twitter.com/iRZnKRfAdB