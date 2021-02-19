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Google Perseverance yazanları sürpriz ile karşılıyor!

19.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Google Perseverance yazanları sürpriz ile karşılıyor!

Google Perseverance'ın başarısını görmezden gelmedi. Arama motoru devi, NASA tarafından dün gece Mars'a indirilen kaşif aracı Perseverance'ın başarılı inişini kutlamak maksadıyla hoş bir sürpriz hazırladı. Üstelik Perseverance için hazırlanan bu hoş sürprizi siz de deneyimleyebilirsiniz.

Perseverance kaşif aracı için dün gece nefesler tutuldu. NASA tarafından geçtiğimiz yaz uzaya fırlatılan ve aylar süren yolculuğun ardından Mars'a ulaşan Kızıl Gezegen kaşifi Perseverance uzay aracı, ''7 dakikalık dehşet''ten sonra Mars'taki Jezero Krateri'ne başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Başarılı iniş sonrası Perseverance için pek çok yerden kutlama mesajı geldi. Google ise Perseverance'ın başarısı kutlamak için farklı ve bir o kadar da hoş bir yol izledi.

GOOGLE PERSEVERANCE SAYFASINI SÜSLEDİ

Google Perseverance aramalarına küçük bir kutlama yerleştirdi. Şu an Google'da Perseverance ismini aratırsanız karşınıza havai fişeklerin uçuştuğu bir Google arama sayfası çıkıyor. Böylece Google, Perseverance'ın başarısını kullanıcılarıyla birlikte, oldukça da anlamlı bir şekilde kutluyor. Siz de Google'da Perseverance kelimesini aratarak bu kutlamaya eşlik edebilirsiniz. Eğer eşlik ederseniz karşınıza şöyle bir sayfa çıkacak:

Google Perseverance sayfası

MARS'TA YAŞAM İZİ ARAYACAK

Mars kaşifi Perseverance'ın amacı Mars'ta su ve mikroskobik yaşam izi aramak. Ayrıca Perseverance'a İngeunity adı verilen helikopter de yardımcı olacak. Türkiye'den NASA'nın isim kampanyasına katılan 2.5 milyon kişinin adı da Perseverance ile birlikte Mars'ta bulunuyor.

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