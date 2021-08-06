Google, Piksel 6 serisi için çalışmalarına devam ediyor

Bu haftanın başlarında arama motoru devi, en son Pixel serisinin ilk kez kendi bünyesinde geliştirilen bir çip tarafından destekleneceğini açıklamıştı. Şirketin CEO’su Sundar Pichai, “Tensor, 20 yıllık bilgi işlem deneyimimizi temel alıyor ve bugüne kadar Pixel’deki en büyük yeniliğimiz.” ifadelerini kullanıyor.

CEO ayrıca, bu çekirdeklerin “en yenilikçi AI ve makine öğrenimi” teknolojilerinin yanı sıra “tamamen yeni özellikler ve mevcut olanlara iyileştirmeler” getireceğini de sözlerine ekliyor.

GOOGLE'IN ÜRETİM ORTAĞI SAMSUNG

Bir rapora göre Google, yeni Tensor çiplerini kimin üreteceğini açıklamazken, konuya yakın kaynaklar Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un üretim ortağı olacağını ve yeni çiplerin 5nm üretim sürecine dayandığını açıkladı. Başka bir deyişle, çip, Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga seti ile aynı gelişmiş süreci kullanacak.

Google’ın bir süredir “Whitechapel” kod adı altında kendi yonga seti üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ancak şimdi, Tensor çekirdekleri açıklandı ve 5nm çiple ilgili haberler, son nesil Pixel 5 serisine göre gelişmiş güç verimliliği ve performansa işaret ediyor. Özellikle, Tensor çipi dört yıldır geliştirilmekte ve “Pixel'ler için” tasarlanmış. Şirket her ne kadar akıllı telefon sektöründe daha önce istediği sonuçları alamasa da yeni seri ile beraber çıkışa geçmek istiyor.

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