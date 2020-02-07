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Google Pixel 2XL görünüşe göre Android 11 R alacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Google, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Pixel modelleri için Android 10 güncellemesini dağıtmıştı. Şekerleme isimlerinden vazgeçen Google, şimdilerde ise Android 11 üzerinde çalışmalarına başlamış durumda.

Google Pixel 2XL görünüşe göre Android 11 R alacak

Mart ayında düzenlenecek olan Google I/O 2020 etkinliğinde Android 11’i tanıtacak olan Google, bu sürümü eski Pixel modellerine de verecek gibi görünüyor.

Google Pixel 2XL modeli üzerinde görüntülenen Android’in yeni sürümü hakkında henüz ekran görüntüsünden öteye bir bilgi bulunmuyor. Android 10 ile yeni API’ları sisteme ekleyen Google, karanlık temaya ağırlık vermesi ile büyük beğeni toplamıştı. Google’ın bu yıl tanıtacağı yeni sürümde gizliliğe ve performansa odaklanmasının yanında yeni özelliklere de özen vereceğini düşünüyoruz.

Google Pixel 2XL’in bu sürüm ile görüntülenmesinin ardından güncellemeyi; Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a ve Pixel 4 ailesinin alacağını kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Kendi ekosistemini Apple gibi oluşturmaya başlayan Google, yine Apple gibi eski cihazlarına destek vermesi ile önemli bir koza sahip olacak gibi görünüyor.

Mevcutta Android 10 güncellemesini alan Android telefonlar oldukça fazla. Ancak Android 11 R sürümünün bu kadar yaygınlaşmayacağını düşünüyoruz. Ekim 2020’de yine ilk olarak Pixel modellerine gelecek olan güncelleme bakalım bizlere ne gibi yeni özellikler sunacak?

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