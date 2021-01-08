HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Pixel 5 ses sorununu çözdü

Google Pixel 5 ses sorununu çözdü

08.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google Pixel 5 ses sorununu çözdü

Google Pixel 5 sahipleri, bir süredir sürekli maksimum ses seviyesinde çalan sistem seslerinden şikayetçiydi. Cihaz ayrıca başka ses sorunlarına da sahipti.

Android Police’in Aralık ayında bildirdiğine göre, cihazın dokunma ve ekran görüntüsü sesleri, çevirici tonları ve kamera tıklamaları gibi sesleri, kullanıcılar sesi kıssa dahi maksimum ses düzeyinde çıkıyordu. Şimdi Google, Pixel’in ocak güncellemesinin bir parçası olarak bu sorun için bir düzeltme yayınladı.

Google’ın bildirdiğine göre, ocak güncellemeleriyle birlikte gelen yamalardan biri, Pixel 5’te “sistem seslerinin ses seviyesi iyileştirmeleri” yamasıyla mevcut problemi çözüyor. Android Police yamanın kullanıcıları rahatsız eden sorunu çözdüğünü doğruladı. Güncelleme zil sesi ve bildirim sesinde herhangi bir olumsuz değişime neden olmadı.

BAŞKA HANGİ SORUNLAR DÜZELTİLDİ?

Güncelleme ayrıca, belirli aydınlatma koşullarında ortaya çıkan Pixel 4a’nın ve 5’in otomatik parlaklık sorununu da düzeltti. Bununla da kalmayıp, Pixel 4a’nın hoparlöründeki ek bir sorunu da düzeltti. Güncelleme Pixel 3 kullanıcılarını rahatsız eden birkaç hataya da değindi. Bu hatalardan biri cihazın belirli uygulamaları aralıklı olarak yeniden başlamasına sebep olan bir problemdi. Diğeri ise bazı ağlarda çağrıları engelleyen bir sorundu. Son olarak Google, tüm Pixel 3 ve üstü telefonlarda otomatik döndürme problemini de iyileştirdi.

Böylesi olur mu: Google ekransız akıllı bileklik üretebilir!Böylesi olur mu: Google ekransız akıllı bileklik üretebilir!

Kullanıcılar güncellemeleri çoktan kullanmaya başladı. Google Pixel 5 ses sorunundan kurtulmak isteyenler artık yeni yamadan yararlanabilir.

Xiaomi Mi A3 için Android 11 güncellemesi durduruldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek? İşte detaylarGalaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek? İşte detaylar
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

Apple App Store rekor kazanç elde etti

Apple App Store rekor kazanç elde etti

Samsung Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek?

Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek? İşte detaylar

iPhone 13 Pro ekranıyla dikkat çekebilir

Şaşırtan iPhone iddiası!

Elon Musk'tan WhatsApp'ın kararına karşı 'Signal' önerisi!

Elon Musk'tan WhatsApp'a tepki! Tavsiye verdi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.