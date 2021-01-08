Google Pixel 5 ses sorununu çözdü

Android Police’in Aralık ayında bildirdiğine göre, cihazın dokunma ve ekran görüntüsü sesleri, çevirici tonları ve kamera tıklamaları gibi sesleri, kullanıcılar sesi kıssa dahi maksimum ses düzeyinde çıkıyordu. Şimdi Google, Pixel’in ocak güncellemesinin bir parçası olarak bu sorun için bir düzeltme yayınladı.

Google’ın bildirdiğine göre, ocak güncellemeleriyle birlikte gelen yamalardan biri, Pixel 5’te “sistem seslerinin ses seviyesi iyileştirmeleri” yamasıyla mevcut problemi çözüyor. Android Police yamanın kullanıcıları rahatsız eden sorunu çözdüğünü doğruladı. Güncelleme zil sesi ve bildirim sesinde herhangi bir olumsuz değişime neden olmadı.

BAŞKA HANGİ SORUNLAR DÜZELTİLDİ?

Güncelleme ayrıca, belirli aydınlatma koşullarında ortaya çıkan Pixel 4a’nın ve 5’in otomatik parlaklık sorununu da düzeltti. Bununla da kalmayıp, Pixel 4a’nın hoparlöründeki ek bir sorunu da düzeltti. Güncelleme Pixel 3 kullanıcılarını rahatsız eden birkaç hataya da değindi. Bu hatalardan biri cihazın belirli uygulamaları aralıklı olarak yeniden başlamasına sebep olan bir problemdi. Diğeri ise bazı ağlarda çağrıları engelleyen bir sorundu. Son olarak Google, tüm Pixel 3 ve üstü telefonlarda otomatik döndürme problemini de iyileştirdi.

Kullanıcılar güncellemeleri çoktan kullanmaya başladı. Google Pixel 5 ses sorunundan kurtulmak isteyenler artık yeni yamadan yararlanabilir.

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