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Google Pixel 5a göründü!

23.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Google Pixel 5a göründü!

Google Pixel 5, Pixel 4a ve Pixel 4a 5G ardından Pixel 5a için kollarını sıvamış gibi görünüyor. Ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks tarafından yapılan paylaşım ile birlikte Google Pixel 5a'nın tasarımı gün yüzüne çıktı. Eğer sızdırılan tasarım doğruysa Pixel 4a ile Pixel 5a'yı birbirinden ayırmak oldukça zor olacak.

Google Pixel telefonlar ile akıllı telefon pazarında belirli bir payın sahibi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor ise ülkemizde resmi yollarla piyasaya çıkmayan Pixel telefonların güvenlik güncellemelerine göre en güvenilir Android akıllı telefonlar olduğunu ortaya koymuştu. Google raporlarla desteklenen bu aileye ise son olarak Pixel 5, Pixel 4a ve Pixel 4a 5G adında üç model eklemişti. Şimdi ise sızıntı kaynağı OnLeaks aracılığıyla Google Pixel 5a'nın tasarımı sızdırıldı.

GOOGLE PİXEL 5A İLE PİXEL 4A BİRBİRİNE BENZER

Google Pixel 5a'ya ait olduğu söylenen görüntüler, Pixel 5a'nın tasarımı için büyük beklentilere girilmemesi gerektiğinin sinyalini verdi. Zira görüntülerdeki cihaz, Pixel 4a ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Yani aralarında nesil farkı olan iki telefonu birbirinden ayırmak oldukça zor. Ancak her iki telefonu birbirinden ayırmanın en iyi yolu arka kameralara bakmak olacak gibi görünüyor zira sızıntılara göre Pixel 5a çift kamera desteği + bilinmeyen bir sensör desteği (muhtemelen PDAF) sunacak. 5G desteği bulunmayan Pixel 4a'da ise tek bir kamera bulunuyor.

Google Pixel 5a tasarımı

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Pixel 5a'nın özelliklerine dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmasa da OnLeaks telefonun 6,2 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran ile geleceğini söylüyor. Google Pixel 5a'nın 2021'in ilerleyen dönemlerinde tanıtılması bekleniyor.

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