İşte güvenlik güncellemelerine göre en iyi Android akıllı telefonlar!

Güvenliğe hepimiz öncelik veriyoruz. Özellikle konumuz cebimizde taşıdığımız ve neredeyse her anımızı birlikte geçirdiğimiz akıllı telefonlarda ise güvenlik bir numaralı önceliğimiz oluyor. Fakat son günlerde mobil tarafta da güvenlik endişesi artıyor. Böyle bir durumda tüm gözler akıllı telefon üreticilerine çevriliyor. Çünkü onların yayınladığı güncellemeler ile bu gibi tehlikelerin üstesinden gelmek mümkün oluyor. Peki Android tarafındaki üreticiler bu anlamda nasıl bir performans gösteriyorlar?
Digitalinformationworld.com tarafından yayınlanan veriler ile güvenlik güncellemelerine göre en iyi Android akıllı telefonlar belli oldu. Buna göre Google, Google Pixel 4/5/4a 5G gibi akılllı telefon modellerine her ay yeni güvenlik güncellemesi yayınlayarak listenin zirvesinde yer aldı. Google'ın Pixel cihazlarını ise Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Samsung Galaxy S20 FE izledi. Pixel telefonlar gibi hiçbir güvenlik güncellemesini ıskalamayan Samsung modellerinin ardından biraz daha düşük bir performansla Sony Xperia II ve LG Velvet 5G geldi.
OnePlus 8 Pro, Motorola Edge+, Asus ROG Phone 3 ve Asus Zenfone 6 ise güvenlik güncellemeleri konusunda üstte sıraladığımız markalar ve telefonlar kadar iyi bir performans gösteremedi. OnePlus 8T, OnePlus 7 Pro ve Sony Xperia 1 ise verilere göre düşük bir performans gösterdi. Özellikle OnePlus 8T'nin bu anlamda büyük bir sürpriz yaptığını söylememiz gerek. Zira OnePlus 8T, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmış bir amiral gemisi model ve bu modelin donanımsal anlamda Google Pixel 5, Galaxy S20 ve Sony Xperia II gibi cihazlardan eksik kalır bir yanı yok.
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