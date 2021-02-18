İşte güvenlik güncellemelerine göre en iyi Android akıllı telefonlar!

Güvenliğe hepimiz öncelik veriyoruz. Özellikle konumuz cebimizde taşıdığımız ve neredeyse her anımızı birlikte geçirdiğimiz akıllı telefonlarda ise güvenlik bir numaralı önceliğimiz oluyor. Fakat son günlerde mobil tarafta da güvenlik endişesi artıyor. Böyle bir durumda tüm gözler akıllı telefon üreticilerine çevriliyor. Çünkü onların yayınladığı güncellemeler ile bu gibi tehlikelerin üstesinden gelmek mümkün oluyor. Peki Android tarafındaki üreticiler bu anlamda nasıl bir performans gösteriyorlar?

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNDE LİDER ORTAYA ÇIKTI

Digitalinformationworld.com tarafından yayınlanan veriler ile güvenlik güncellemelerine göre en iyi Android akıllı telefonlar belli oldu. Buna göre Google, Google Pixel 4/5/4a 5G gibi akılllı telefon modellerine her ay yeni güvenlik güncellemesi yayınlayarak listenin zirvesinde yer aldı. Google'ın Pixel cihazlarını ise Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Samsung Galaxy S20 FE izledi. Pixel telefonlar gibi hiçbir güvenlik güncellemesini ıskalamayan Samsung modellerinin ardından biraz daha düşük bir performansla Sony Xperia II ve LG Velvet 5G geldi.