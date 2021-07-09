Google Pixel 6 serisinin tüm özellikleri ortaya çıktı! İşlemcisi çok şaşırtacak

Google'ın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını bu sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor. Snapdragon 765G işlemcili Pixel 5'in üzerine çok şey katacağı düşünülen yeni telefonların özellikleri de büyük merak konusu. Bu zamana kadar birçok söylenti ortaya çıksa da sızıntı kaynağı Jon Prosser, Pixel 6'nın özellikleri ile birlikte XL adlandırmasını bırakacak Pixel 6 Pro'nun özelliklerini paylaştı. Özellikler arasında sizleri bir sürpriz de bekliyor.

İŞTE GOOGLE PIXEL 6'NIN ÖZELLİKLERİ

Google sızıntıya bakılırsa en büyük gelişmeyi pillerde yapmış. Pixel 6 4.614 mAh pile ve Pixel 6 Pro ise 5.000 mAh pile sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri ile gelecek Google Pixel 6, 6.4 inç AMOLED ekrana ve çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bu kameralar 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapacak.

GOOGLE PIXEL 6 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ DAHA FARKLI

Google Pixel 6 Pro'da ise 6.71 inç P-OLED ekran yer alacak. Anlaşılan bu ekran LG'den geliyor. Pixel 6 Pro'da ise çok 12 MP ön kameraya ek olarak, arkada 50 MP ana kamera, 48 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Kullanıcılara 12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri sunulacak. Prosser'a göre Google en az beş yıllık yazılım güncellemesi vaat edecek.

GOOGLE'IN TERCİHİ SNAPDRAGON DEĞİL

Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun sızan özellikleri arasında telefonların Google işlemcilere sahip olduğu görülüyor. Anlaşılan o ki Google, Snapdragon serisi bir işlemci değil kendi ürettiği bir işlemciyi Pixel ailesinde kullanacak. Bu da Google'ın Huawei'nin ve Apple'ın izinden gittiğini gösteriyor. Bu oldukça sürpriz bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Jon Prosser henüz kesinleşmiş bir çıkış tarihinin olmadığını, ancak Ekim 2021'e yakın bir zamanda telefonların piyasaya çıkabileceğini söylüyor.

Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro'nun tüm özellikleri ise şöyle:

**Google Pixel 6 Özellikleri (Kod adı: Oriel)

Ekran boyutu: 6.4 inç

Ekran: AMOLED

Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 4614 mAh

İşlemci: Google

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

İşletim sistemi: Android 12

Google Pixel 6 Pro Özellikleri (Kod adı: Raven)