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Google Play Music Mağazası artık kullanılamıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Google, Google Play Music için önemli bir adım daha attı. Google Play'de bulunan Google Play Music mağazasını resmen kapatıldı. Google Play'de yayınlanan açıklama ile Google Play Music kullanıcıları YouTube Music'e yönlendirilmeye başlandı.

Google Play Music Mağazası artık kullanılamıyor

Google Play Music, Google'ın kapatacağını duyurduğu, kullanıcıların şarkı satın almasına imkan veren bir müzik servisiydi. Şirket, halihazırda Google Play Music kullananları ise YouTube Music'e geçmeye davet etmişti. Söylentilere bakılırsa Google'ın ücretli müzik aboneliği sunması, Google Play Music'in sonunu getirdi. İçinde bulunduğumuz ekim ayı ile birlikte kademeli olarak kapatılması planlanan müzik servisinin, bugün itibarıyla kapısına kilit vurma çalışmaları başladı.

GOOGLE PLAY MUSİC MAĞAZASI KAPATILDI

Google Play üzerinden Google Play Music hakkında bir açıklama yayınlandı. Google, Google Play'de bulunan açıklamasında Google Play Music mağazasının kapatıldığını açıkladı. Açıklamada kullanıcılar YouTube Music'e davet edilirken, aktarım için Google Paket Servisi'nin de kullanılabileceği hatırlatıldı. Play Müzik kitaplığının YouTube Music'e aktarılması için yöntemler yer aldı. Fakat Google, açıklamasıyla Google Play Müzik kullanıcılarını belki de son kez uyardı.

Google Play Music

PLAY MÜZİK YIL SONU ERİŞİME KAPATILACAK

Müzik abonelerine ''Bu yılın sonunda Google Play Müzik uygulamasına erişiminizi kaybedeceksiniz.'' diyen Google, aktarma işlemi yapılmadığında Play Müzik verilerinin belirli bir süre sonra silineceğini söylüyor. Eğer bir Google Play Music kullanıcısıysanız fazla vakit kaybetmeden verilerinizi aktarmanızda fayda var gibi görünüyor.

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