Google Play Store'daki kumar uygulamaları bazı ülkelere geliyor

İngiltere, İrlanda, Fransa ve Brezilya dışındaki bölgelerdeki Android kullanıcıları yakında Play Store’dan gerçek parayla oynanan kumar uygulamalarını bulabilecek ve indirebilecek. Google, 1 Mart’tan itibaren ABD dahil 15 ülkede daha “çevrimiçi kumarı etkinleştiren veya kolaylaştıran” uygulamalara izin veren program politikasını güncelledi. Politikadaki değişiklik, kumar uygulamalarını Play Store’da kullanıma sunmanın yanı sıra, gerçek parayla kumar oynamayı tanıtan reklamları da sunmaya başlayacak.

KURALLARA UYMAK ZORUNDALAR

Elbette, Google’ın kumar ürünlerini yayınlayabilmek için geliştiricilerin karşılaması gereken katı kurallar var. Başlangıç olarak, “onaylı bir devlet operatörü” gerekiyor. Ayrıca “sunmak istedikleri çevrim içi kumar ürünü türü için belirtilen ülkede geçerli bir işletme lisansına” sahip olmaları gerekiyor. Geliştiriciler ayrıca reşit olmayan kullanıcıları uygulamalarının dışında tutmak için güvenlik önlemleri uygulamak zorundalar. Buna ek olarak lisanslarının kapsamadığı ülkelerden / bölgelerden erişimi engellemeleri gerekiyor. Ayrıca, uygulamalar ücretsiz olacak ve Google Play’in uygulama içi faturalandırma sistemi kullanılmayacak. Google'ın uygulamaları sunacağı ülkeler ise şöyle: