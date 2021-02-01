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Google Play Store'daki kumar uygulamaları bazı ülkelere geliyor

01.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Google Play Store'daki kumar uygulamaları bazı ülkelere geliyor

Google Play Store'daki kumar uygulamaları daha fazla ülkeye sunuluyor. Şu anda sadece 4 ülkenin Play Store'unda kumar uygulamalarına izin veren Google, mart ayında listeyi 19 ülkeye çıkaracak. 

İngiltere, İrlanda, Fransa ve Brezilya dışındaki bölgelerdeki Android kullanıcıları yakında Play Store’dan gerçek parayla oynanan kumar uygulamalarını bulabilecek ve indirebilecek. Google, 1 Mart’tan itibaren ABD dahil 15 ülkede daha “çevrimiçi kumarı etkinleştiren veya kolaylaştıran” uygulamalara izin veren program politikasını güncelledi. Politikadaki değişiklik, kumar uygulamalarını Play Store’da kullanıma sunmanın yanı sıra, gerçek parayla kumar oynamayı tanıtan reklamları da sunmaya başlayacak.

KURALLARA UYMAK ZORUNDALAR

Elbette, Google’ın kumar ürünlerini yayınlayabilmek için geliştiricilerin karşılaması gereken katı kurallar var. Başlangıç olarak, “onaylı bir devlet operatörü” gerekiyor. Ayrıca “sunmak istedikleri çevrim içi kumar ürünü türü için belirtilen ülkede geçerli bir işletme lisansına” sahip olmaları gerekiyor. Geliştiriciler ayrıca reşit olmayan kullanıcıları uygulamalarının dışında tutmak için güvenlik önlemleri uygulamak zorundalar. Buna ek olarak lisanslarının kapsamadığı ülkelerden / bölgelerden erişimi engellemeleri gerekiyor. Ayrıca, uygulamalar ücretsiz olacak ve Google Play’in uygulama içi faturalandırma sistemi kullanılmayacak. Google'ın uygulamaları sunacağı ülkeler ise şöyle:

  • Avustralya
  • Belçika
  • Kanada
  • Kolombiya
  • Danimarka
  • Finlandiya
  • Almanya
  • Japonya
  • Meksika
  • Yeni Zelanda
  • Norveç
  • Romanya
  • İspanya
  • İsveç
  • ABD

Geliştiricilerin ülkeden ülkeye (ABD için eyaletten eyalete) değişen yasal gereklilikleri tamamlamaları ve Google’a belgelerini sunmaları gerekiyor.

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