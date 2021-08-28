Google ve Apple, bu defa yan yanalar

Ancak tabi kimse koltuğunu bir başkasıyla paylaşmak istemez, bu durumda her iki şirketi sık sık karşı karşıya getiriyor.

Bununla birlikte Güney Kore’de son günlerde ilginç olaylar yaşanıyor. Google’ın, sahibi olduğu Android işletim sistemi ve buna bağlı mağazası, Apple ise sahibi olduğu iOS ve yine buna bağlı olan mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde çok yüksek oranlarda komisyon alındığını düşünen Güney Kore’li yetkililer, bu kapsamda iki Amerikan Devine adeta savaş açtı.

Yeni bir kanun tasarısı üzerinde çalışan Güney Koreli siyasetçiler, söz konusu tasarıyla birlikte komisyon oranlarını sınırlandırmayı ve ödemelerin üçüncü parti uygulamalar vasıtasıyla da yapılabilmesini amaçlıyor.

Bu sayede iki Amerikan devinin aldığı komisyon oranı olan %30’dan daha düşük tutarda bir komisyon ödemesi söz konusu olacak ve bu durum da muhtemelen nihai tüketicilerin alacakları uygulamaların fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Tabi söz konusu kanun tasarısı yasalaşır mı, yasalaşırsa bu defa aynı safta olan Google ile Apple bu duruma nasıl bir tepki gösterir ve en nihayetinde bu gelişmeler dünyanın diğer bölgelerini de etkilemeyi başarır mı bunların hepsini zaman gösterecek.

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