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Google ve Apple, bu defa yan yanalar

28.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google ve Apple bu sefer aynı tarafta. Teknoloji dünyasının en büyük 5 ismini sayın desek muhtemelen hemen herkes Google ve Apple’ı bu listeye yazar. Gerçekten de her iki şirkette gerek bünyelerinde barındırdıkları onlarca farklı şirket, gerekse de dünya genelinde sahip oldukları yüzbinlerce çalışan sayesinde bu unvanı fazla fazla hak ediyor.

Google ve Apple, bu defa yan yanalar

Ancak tabi kimse koltuğunu bir başkasıyla paylaşmak istemez, bu durumda her iki şirketi sık sık karşı karşıya getiriyor.
Bununla birlikte Güney Kore’de son günlerde ilginç olaylar yaşanıyor. Google’ın, sahibi olduğu Android işletim sistemi ve buna bağlı mağazası, Apple ise sahibi olduğu iOS ve yine buna bağlı olan mağazası üzerinden yapılan alışverişlerde çok yüksek oranlarda komisyon alındığını düşünen Güney Kore’li yetkililer, bu kapsamda iki Amerikan Devine adeta savaş açtı.
Yeni bir kanun tasarısı üzerinde çalışan Güney Koreli siyasetçiler, söz konusu tasarıyla birlikte komisyon oranlarını sınırlandırmayı ve ödemelerin üçüncü parti uygulamalar vasıtasıyla da yapılabilmesini amaçlıyor.

Bu sayede iki Amerikan devinin aldığı komisyon oranı olan %30’dan daha düşük tutarda bir komisyon ödemesi söz konusu olacak ve bu durum da muhtemelen nihai tüketicilerin alacakları uygulamaların fiyatlarına doğrudan yansıyacak.
Tabi söz konusu kanun tasarısı yasalaşır mı, yasalaşırsa bu defa aynı safta olan Google ile Apple bu duruma nasıl bir tepki gösterir ve en nihayetinde bu gelişmeler dünyanın diğer bölgelerini de etkilemeyi başarır mı bunların hepsini zaman gösterecek.

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Apple Google
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