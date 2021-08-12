Google yeni güvenlik önlemleri ekliyor

Reşit olmayanların resimleri dilenirse Görsel sonuçlarından kaldırılabilecek. Güvenli Arama varsayılan olarak açılacak. Bu tarz güncellemelerle, Google çocukları daha fazla korumayı planlıyor. Güncellemelerin çoğu YouTube ve YouTube Kids’e yönelik olacak.

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Temel değişiklik, varsayılan yükleme ayarını “özel” seçeneğiyle değiştirerek 13 ila 17 yaş arasındaki genç içerik oluşturucuları hedefliyor. Bu, varsayılan olarak videonun yalnızca belirli kullanıcılar tarafından görülebileceği anlamına geliyor. Şirket, “Genç kullanıcıların içeriklerini herkese açık hale getirmek istiyorlarsa bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Google, Youtube için de bazı güncellemeler sunuyor. Otomatik oynatmayı varsayılan olarak kapatıyor. Ayrıca 13 ila 17 yaş arasındaki tüm çocuklar için varsayılan olarak mola ve uyku vakti hatırlatıcılarını açıyor. Ebeveynler ayrıca “kilitli” bir varsayılan otomatik oynatma ayarı seçebilecekler.

Son olarak şirket, “yalnızca ürün ambalajına odaklanan veya çocukları doğrudan para harcamaya teşvik eden” bir video gibi “aşırı ticari içerikleri” YouTube Kids’den kaldıracağını söyledi. Google Arama'ya gelecek olursak, 18 yaşın altındaki herkesin istenirse fotoğrafları kaldırılabilecek. Google, bu değişikliğin “gençlerin çevrimiçi imajları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmak” için tasarlandığını belirtti.

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