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Google yeni güvenlik önlemleri ekliyor

12.08.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, YouTube ve Arama bölümlerini çocuklar için daha güvenli hale getirmek üzere bazı değişikliklerle güncellediğini duyurdu. En son güncellemeler, çocuklar tarafından oluşturulan YouTube videolarını varsayılan olarak özel hale getirecek.

Google yeni güvenlik önlemleri ekliyor

Reşit olmayanların resimleri dilenirse Görsel sonuçlarından kaldırılabilecek. Güvenli Arama varsayılan olarak açılacak. Bu tarz güncellemelerle, Google çocukları daha fazla korumayı planlıyor.  Güncellemelerin çoğu YouTube ve YouTube Kids’e yönelik olacak.

İŞTE GOOGLE'IN DEĞİŞİKLİKLERİ

Temel değişiklik, varsayılan yükleme ayarını “özel” seçeneğiyle değiştirerek 13 ila 17 yaş arasındaki genç içerik oluşturucuları hedefliyor. Bu, varsayılan olarak videonun yalnızca belirli kullanıcılar tarafından görülebileceği anlamına geliyor. Şirket, “Genç kullanıcıların içeriklerini herkese açık hale getirmek istiyorlarsa bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Google, Youtube için de bazı güncellemeler sunuyor. Otomatik oynatmayı varsayılan olarak kapatıyor. Ayrıca 13 ila 17 yaş arasındaki tüm çocuklar için varsayılan olarak mola ve uyku vakti hatırlatıcılarını açıyor. Ebeveynler ayrıca “kilitli” bir varsayılan otomatik oynatma ayarı seçebilecekler.

Son olarak şirket, “yalnızca ürün ambalajına odaklanan veya çocukları doğrudan para harcamaya teşvik eden” bir video gibi “aşırı ticari içerikleri” YouTube Kids’den kaldıracağını söyledi.  Google Arama'ya gelecek olursak, 18 yaşın altındaki herkesin istenirse fotoğrafları kaldırılabilecek. Google, bu değişikliğin “gençlerin çevrimiçi imajları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmak” için tasarlandığını belirtti.

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