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Gördüğü manzara karşısında şoke oldu! O barajda endişe yaratan görüntüler... "Bence normal değil"

13.08.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda onlarca ölü balık karaya vurdu. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı barajdaki toplu balık ölümleri, endişe yarattı. Yürüyüş için baraj kıyısına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyleyen Mustafa Diricanlı, "Bence bu ölümler normal değil. Yetkililere sesleniyoruz; bu duruma bir el atmalarını, balık ölümlerinin incelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Hamzabey Mahallesi'nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı kenarında, onlarca balık karaya vurmuş halde görüntülendi.

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Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek, martı ve karabatakların görüntülendiği, 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki görüntüler, endişeye yol açtı.

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"BENCE BU ÖLÜMLER NORMAL DEĞİL"

Yürüyüş için baraj kıyısına gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyleyen Mustafa Diricanlı, "Arkadaşlarla gezmeye geldik. Gördük ki burada çok ciddi anlamda balık ölümleri var. Bence bu ölümler normal değil. Yetkililere sesleniyoruz; bu duruma bir el atmalarını, balık ölümlerinin incelenmesini istiyoruz.

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"BURADAN BALIK TUTUP, YİYENLER VAR"

Burada sadece vurgulamak istediğimiz balık ölümleri değil; burası bir sulama göleti. Bu göletle, Yenişehir Ovası'nda yetişen ürünlerin sulaması karşılanıyor. Bu duruma üzüldük. Yetkililerin burada bir inceleme yapması gerekiyor. Buradan balık tutup, yiyenler var" dedi.

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(DHA)

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balık Bursa İnegöl boğazköy

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