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  4. Gören bir daha baktı! Kadıköy'de 'bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

Gören bir daha baktı! Kadıköy'de 'bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

07.03.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, pankart asıp evi boşalttı. Pankartta 'Bu bina çürüktür' yazdığı görüldü. Sosyal medyadan da bir açıklama yapan kiracı, "Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür" ifadelerini kullandı. Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Gören bir daha baktı! Kadıköy'de 'bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı. Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

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SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür" dedi.

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'KOLON İÇTEN ÇÜRÜMÜŞ'

Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, "Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış" diye konuştu.

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Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

DHA

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Kadıköy Kiracı ev sahibi pankart

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