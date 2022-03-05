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Gören telefona sarıldı! 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı, sebebi ise...

05.03.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı. Vatandaşlar ise o anları film izler gibi izleyip kayıt altına alma yarışına girdi. Şahıs 1 saat süren çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

Gören telefona sarıldı! 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı, sebebi ise...

Antalya Kepez'de bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, geçtiğimiz günlerde çıktığı 30 metrelik baz istasyonuna yeniden çıktı. Olayı gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp o anları film izler gibi izlerken, şahıs 1 saatin sonunda ikna edildi. Polis ekipleri ise şahısa “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak" sözü verdi.

YENİDEN BAZ İSTASYONUNA ÇIKTI

Olay, Kepez ilçesi Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdullah Ç., iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için otomobilini verdi. Bir süre sonra aracını verdiği yakınına ulaşamadı. Şahıs sinirlenerek geçtiğimiz günlerde çıktığı 30 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna yeniden çıktı.

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VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri, şahsı indirmek için telefon ile iletişim kurdu. Şahsın baz istasyonunun tepesindeki rahat tavırları yürekleri ağza getirirken, o anları vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt altına alma yarışına girdi.

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"SENİN TÜM İMKANLARIN KARŞILANACAK"

Şahıs ise 1 saat süren çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri ise, “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak. Sen bize evini ve dükkanını göster” diyerek sorunun çözülmesi için söz verdi. Abdullah Ç. polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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