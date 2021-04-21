Görenler anlamını merak etti! Dikkat çeken tabela, hikayesinde dram var

Sivas’ın Ulaş ilçesinde ‘Nurettin’in düştüğü yer’ yazılı tabela görenleri düşündürüyor. Ulaş ilçesine bağlı Gümüşpınar köyünde yaşayan Nurettin Aslan, 1994 yılında trafik kazası geçirdi. Aslan, köye 2 kilometre kala kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörü ile 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada yaralanan Nurettin Aslan, 20 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Aslan, tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybetti. Nurettin Aslan’ın ölümünden sonra köylüler, aynı yerde benzer kaza yaşanmaması içi kazanın gerçekleştiği yere bir tabela dikti. Sürücülerin uyarılması için dikilen tabelaya ‘Nurettin’in düştüğü yer’ yazıldı. Yoldan geçen ve tabelayı görenler tabelanın hikayesini merak ediyor. Düşündüren tabelanın hikayesini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Öte yandan köy muhtarı Bekir Aslan, tabela üzerindeki eskiyen yazıyı yeniledi.

TABELAYI İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Gümüşpınar köyü Muhtarı Bekir Aslan, tabelayı ilk kez görenlerin şaşırdığını ifade ederek, "Nurettin amcam olur benim. Nurettin Ulaş’a gidip, traktörle Ulaş’tan gelirken burada kaza yapıyor. Burada traktörler takla atıyor. Dört beş takla attıktan sonra traktörün altında kalıyor. Köylüler olayı 1-2 saat sonra duyuyor. Gelip buraya kurtarıyorlar. Sivas’a götürüyorlar. Sivas’ta 20 gün hastanede yoğun bakımda yatıyor. 20 günden sonra hayatını kaybediyor. Burada ‘Nurettin’in düştüğü yer’ yazılı bir tabela asılıyor. Gelip giderken millet dua okusun diye. Görenler de tabi şaşırıyor. Buraya gelirken daha dikkatli gelip gidiyorlar. İlk defa görenler tabi şaşırıyor. ‘Burada bu kaza nasıl olur?’ diye. Tabi tabelanın üzerindeki boya eskimişti bizde yeniledik, boyayla yeni yazısını yazdık" diye konuştu.