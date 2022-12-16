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Görenler hayran kalıyor! Yüzüne yaptığı bakımları tek tek paylaşıyor

16.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt ve saç bakımı hem daha güzel hem de daha sağlıklı bir görünüm sağlıyor. Ancak bu bakımları yapmak günlük koşuşturmaların içerisinde oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özellikle erkekler bakım uygulamalarının boş zaman olduğunu düşünüyor. Ancak bazı erkekler var ki yaptıkları bakımlarla görenleri hayran bırakıyor. TikTok hesabında yaptığı bakımları paylaşan Davide, milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Görenler hayran kalıyor! Yüzüne yaptığı bakımları tek tek paylaşıyor

Makyaj ve cilt bakımı sadece görünüşümüzü değil ruh halimizi de anında değiştirebiliyor. Çok daha canlı ve mutlu hissetmemizi sağlayan bu uygulamalar genellikle kadınlar tarafından yapılsa da erkeklerin de makyaja karşı olan ilgileri giderek artmaya başladı. Hoş bir görünüm sağlayan bu uygulamaları yapan erkekler kadınlar tarafından büyük destek görüyor.

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Davide, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda günlük bakım rutinini paylaşıyor. Paylaşılan videolara çok sayıda izlenme ve yorum geliyor. Birçok kadın bu aşamaları yapmaya üşendiğini paylaşarak erkeklerin de bakımına önem vermesinin artması gerektiğini açıklıyor.

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Davide paylaştığı videolarda "Her şey kaşlarla ilgili" diyerek kaşlarına verdiği önemi gösteriyor. Kaşlarını tek tek doldurup sabitleyen Davide saç bakımını da ihmal etmiyor.

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Saçlarını düzleştiriciyle kıvırdıktan sonra fön çeken ve sabitleyici ürünler kullanan Davide göz altlarına maske kullanıyor.

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Makyaj uygulamasında aşırıya kaçmadan kapatıcı ve pudra kullanıyor. Davide'in videosu TikTok'ta viral oldu ve 70 milyondan fazla görüntülendi. Kadınlar yorumlarda Davide'e iltifat yağdırıyordu. Birçoğu makyajını iyi yaptığını ve diğer erkeklerin onun liderliğini takip etmesi gerektiğini söyledi.

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Bir yorumcu şöyle dedi: "Bütün erkeklerin iyi görünmek için neden bu kadar çaba gösteremediğini anlamıyorum." Bir başka yorumcu şunu itiraf etti: "Kaşlarını benden çok daha iyi yapıyorsun."

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