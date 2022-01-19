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Görenler hayrete düştü! Buz gibi göle daldı

19.01.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görenlerin hayrete düştüğü bir olay yaşandı. Cep telefonunu yapay göle düşüren bir genç, soğuk havaya aldırış etmeden cep telefonunu almak için buz gibi suya girdi. Göle giren genci görenler şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şaşkınlık veren olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde meydana geldi. Park içinde dolaşan bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu yapay göle düşürdü. Gölün çevresindeki demir korkulukları aşarak, göl kıyısına inen genç, bir süre telefonunu almak için çabaladı.

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BUZ GİBİ SUYA GİRDİ

Telefonunu almayı başaramayan genç, arkadaşlarının ısrarları sonucu, son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi.

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TELEFONUNU BULAMAMIŞ

Ancak gencin suda yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Telefonunu bulamayan genç, yine arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı.

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O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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