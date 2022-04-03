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  4. Görenler hayrete düştü! NASA, Güneş’teki patlamaların yayılma anını görüntüledi

Görenler hayrete düştü! NASA, Güneş’teki patlamaların yayılma anını görüntüledi

03.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'teki patlamaların yayılma anını kayıt altına almayı başardı. Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi yakaladı.

Görenler hayrete düştü! NASA, Güneş’teki patlamaların yayılma anını görüntüledi

Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi. Kayıt altına alınan görüntüler fazlasıyla dikkat çekti.

GÜNEŞ YÜZEYİNDE YAYILDI

NASA’nın açıklamasında, Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.

NASA Güneş-2

"RİSK OLUŞTURABİLİR"

Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı. (AA)

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