Görenleri hayrete düşüren tren

Wuppertal hava treni, 1 Mart 1901 tarihinde açılmış olup dünyanın en eski asılı demiryolu sistemi.

Yaklaşık 200 yolcu kapasitesi bulunan taşıtın bu denli kullanışlı olması, iyi planlanan bir şehircilik örneği olarak gösteriliyor.

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Halen, insan taşımacılığı yapmakta olan asma tren, şehrin sembolü olmuş ve 26 Mayıs 1997 tarihinden itibaren de tarihi eserler koruması altına alınmıştır.