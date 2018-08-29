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Görenleri hayrete düşüren tren

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinin sembolü olan tarihi asma tren görenleri şaşırtıyor.

Asma tren, dünyanın ilk asma demiryolu olma özelliğini taşıyor.

Böyle tren görmediniz

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Wuppertal havarayı, Almanya'nın Wuppertal kentinde bulunan bir havaray ağı.
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Wuppertal hava treni, 1 Mart 1901 tarihinde açılmış olup dünyanın en eski asılı demiryolu sistemi.
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Yaklaşık 200 yolcu kapasitesi bulunan taşıtın bu denli kullanışlı olması, iyi planlanan bir şehircilik örneği olarak gösteriliyor.
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Halen, insan taşımacılığı yapmakta olan asma tren, şehrin sembolü olmuş ve 26 Mayıs 1997 tarihinden itibaren de tarihi eserler koruması altına alınmıştır.
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Havatreni şehir sokaklarinin 5 metre ve Wupper Nehri'nin ise 12 metre üstünden geçmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Wuppertal hava treni Almanya

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