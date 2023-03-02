Görevimiz uzay... Başarılı bir şekilde fırlatıldı! Mürettebatta Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da var

ABD'li girişimci ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Crew-6 görevi kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdi.

ASTRONOTLAR NASA, BAE VE RUSYA'DAN

NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren Hoburg'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Alneyadi ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Andrey Fedyaev’i taşıyan Dragon kapsülü yerel saatle 12.34'te Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin "Just Read the Instructions" isimli insansız deniz platformuna iniş yaptığı bildirilirken, ISS'e giden astronotların fizik, teknoloji geliştirme, uzay içi üretim uygulamaları gibi alanlarda 200'ü aşkın bilimsel çalışma ve deney yapacağı öğrenildi.

Uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle Musk tarafından kurulan SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde barındırıyor. (İHA)

