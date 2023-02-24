Merakla bekleniyordu... 'Soyuz operasyonu' başladı!

'Soyuz operasyonu' başladı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) 3 kişilik ekibi getirecek olan Soyuz MS-23 bugün insansız olarak Kazakistan’dan fırlatıldı! İşte detaylar...

SOĞUTMA SIVISI SIZINTISI BAŞLAMIŞTI

Hatırlatmak adına söyleyelim; ABD uzay ajansı NASA astronotu Frank Rubio ile Rus uzay ajansı Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin’i geçen yıl Eylül ayında ISS’e götüren Soyuz MS-22’de, Aralık ayında küçük bir meteorun çapması sonucu radyatör soğutma sıvısı sızıntısı başlamış ve uzay aracının 3 kişilik ekibi Dünya’ya getirmemesine karar verilmişti.

NASA ile Roscosmos arasında yapılan görüşmeler sonucunda insansız yeni bir Soyuz uzay aracının ISS’e fırlatılarak ekibi getirmesine karar verildi.

VE 'SOYUZ OPERASYONU' BAŞLADI! UZAY İSTASYONU’NDAN 3 KİŞİLİK EKİBİ GETİRECEK

Plan doğrultusunda Roscosmos’un Kazakistan’daki uzay üssü Baykonur Kosmodrom’dan Soyuz MS-23 insansız olarak Moskova saatiyle bugün 03.24’te fırlatıldı. Cumartesi günü ISS’e varacak uzay aracının ISS’in Poisk modülüne otomatik olarak kenetleneceği ifade edildi. Halihazırda ISS’te bulunan hasarlı Soyuz MS-22’nin ise Mart ayında insansız olarak Dünya’ya döneceği belirtildi. ISS’teki Soyuz operasyonunun başarılı olması halinde 3 kişilik ekibin Soyuz-MS23 ile bu yıl içinde Dünya’ya dönmesi bekleniyor.

(DHA)



