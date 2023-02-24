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Merakla bekleniyordu... 'Soyuz operasyonu' başladı!

24.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 kişilik bir uzay ekibini geçen yıl Eylül ayında ISS’e götüren Soyuz MS-22’de, aralık ayında küçük bir meteorun çapması sonucu radyatör soğutma sıvısı sızıntısı başlamış ve uzay aracının 3 kişilik ekibi Dünya’ya getirmemesine karar verilmişti. 3 kişilik ekibin nasıl bir operasyonla uzaydan eve dönecekleri merak edilirken, NASA ile Roscosmos arasında yapılan görüşmelerin sonucundan 'Soyuz operasyonu' çıktı. Bugün Kazakistan’dan insansız olarak Soyuz MS-23 fırlatılarak 'Soyuz operasyonu' başladı.

Merakla bekleniyordu... 'Soyuz operasyonu' başladı!

'Soyuz operasyonu' başladı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) 3 kişilik ekibi getirecek olan Soyuz MS-23 bugün insansız olarak Kazakistan’dan fırlatıldı! İşte detaylar...

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SOĞUTMA SIVISI SIZINTISI BAŞLAMIŞTI

Hatırlatmak adına söyleyelim; ABD uzay ajansı NASA astronotu Frank Rubio ile Rus uzay ajansı Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin’i geçen yıl Eylül ayında ISS’e götüren Soyuz MS-22’de, Aralık ayında küçük bir meteorun çapması sonucu radyatör soğutma sıvısı sızıntısı başlamış ve uzay aracının 3 kişilik ekibi Dünya’ya getirmemesine karar verilmişti.

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NASA ile Roscosmos arasında yapılan görüşmeler sonucunda insansız yeni bir Soyuz uzay aracının ISS’e fırlatılarak ekibi getirmesine karar verildi.

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O plan Rusya'nın masasında O plan Rusya'nın masasında

VE 'SOYUZ OPERASYONU' BAŞLADI! UZAY İSTASYONU’NDAN 3 KİŞİLİK EKİBİ GETİRECEK

Plan doğrultusunda Roscosmos’un Kazakistan’daki uzay üssü Baykonur Kosmodrom’dan Soyuz MS-23 insansız olarak Moskova saatiyle bugün 03.24’te fırlatıldı. Cumartesi günü ISS’e varacak uzay aracının ISS’in Poisk modülüne otomatik olarak kenetleneceği ifade edildi. Halihazırda ISS’te bulunan hasarlı Soyuz MS-22’nin ise Mart ayında insansız olarak Dünya’ya döneceği belirtildi. ISS’teki Soyuz operasyonunun başarılı olması halinde 3 kişilik ekibin Soyuz-MS23 ile bu yıl içinde Dünya’ya dönmesi bekleniyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Uluslararası Uzay İstasyonu Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)

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