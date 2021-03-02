HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçide muayene olmak için dakikalarca sıra bekliyorlar

Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçide muayene olmak için dakikalarca sıra bekliyorlar

02.03.2021 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Suriye uyruklu N.G.'nin açtığı kaçak muayenehanede hasta tedavi ederek çocukları sünnet ettiği öğrenildi. Zabıta ve polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanan N.G.'nin görme güçlüğü çektiği de belirlendi. Seyhan ilçesindeki kaçak muayenehane belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyuva Mahallesi’nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.’yi hijyen koşullarından yoksun, sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde kendi ülke vatandaşı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı. N.G.’nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.

SADECE SURİYELİLERE HİZMET VERİYORMUŞ

Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılan N.G.’nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü. Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.’nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi. Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G.’nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.

gorme-guclugu-ceken-kacak-sunnetciye-sucustu_3585_dhaphoto5

gorme-guclugu-ceken-kacak-sunnetciye-sucustu_3585_dhaphoto4

gorme-guclugu-ceken-kacak-sunnetciye-sucustu_3585_dhaphoto1

gorme-guclugu-ceken-kacak-sunnetciye-sucustu_3585_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Dağların arasındaki saklı cennet! Görenler hayran kalıyorDağların arasındaki saklı cennet! Görenler hayran kalıyor
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İkinci kez geldi: İçeri nasıl girdi bilmiyoruz

İkinci kez geldi! 'İçeri nasıl girdi bilmiyoruz'

Köpeğinin vurulduğunu veterinere götürünce anladı

Köpeğini veterinere götürünce büyük şok yaşadı

Pülümür Vadisi'nin saklı güzelliği Çırtan Şelalesi! Gören hayran kalıyor

Dağların arasındaki saklı cennet! Görenler hayran kalıyor

Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi

Büyükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi

Balık Burcu günlük yorum! 2 Mart Balık burcu yorumu

2 Mart’ta Balık burcunu neler bekliyor?

Kova Burcu günlük yorum! 2 Mart Kova burcu yorumu

2 Mart'ta Kova burcunu neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.