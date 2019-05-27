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Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Van Gölü Havzasında yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri ile martıların mücadelesi, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. 30 Haziran'da sonlanması beklenen bu göçü görmek isteyenler Van Gölü'ne akın ediyor.

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Dünyada sadece Van Gölü Havzasında yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için tatlı suyun akışının tersine göçü devam ediyor. Neslinin devamı için akıntının tersine yüzen inci kefali balıkları, önüne çıkan engelleri ise uçarak geçiyor. Bu sırada balıkları avlamak için nöbet bekleyen martılar ise, kaptıkları balıklarla günlerini gün ediyor. Ziyaretçiler, bir taraftan neslinin devamı için mücadele eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu, diğer taraftan yaşamını sürdürmek için avlanan martıların eşsiz mücadelesine tanıklık ediyor.

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Martılar ile inci kefalinin var olma mücadelesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Görsel şölene dönüşen göç olayını yakından görmek isteyen insanlar, Erciş Balık Bendi’ne akın ediyor. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ise, bu güzel anı görüntülemek için çaba sarf ediyor.

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İHA muhabirine konuşan Recep Babayiğit isimli vatandaş, bu güzel olaya tanıklık etmek için İstanbul’dan Van’a geldiklerini belirtti. İnci kefali göçünün olağanüstü bir manzara olduğunu ifade eden Babayiğit, “Hep görmek istediğimiz inci kefallerinin üreme göçüne denk geldik. Burada bir canlı türünün hayatta kalması için ne kadar zorluğu göze aldığını görüyoruz. İnsanların, bir karış boyundaki balığın güçlü akıntıya karşı ne kadar çaba harcadığını görmeleri gerekiyor. Burada martılarla birlikte olağanüstü görsel bir şölen var. Martılar bir taraftan oradaki balığı yakalamaya çalışıyor. Diğer taraftan sürüyle balıkları avlamıyor. Bence besin zincirini düşünen martılar adil davranıyor” dedi.

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'BALIKLAR SÖRF YAPIYOR'

Türkiye’nin güzelliklerini görmek için il il gezdiklerini dile getiren Zeliha Yıldıran isimli gezgin ise, inci kefali göçünün tahminlerinden daha güzel olduğunu söyledi. Özellikle balıkların suya ters atlamasını komik ve eğlenceli bulduğunu ifade eden Yıldıran, balıkların akıntıya karşı adeta sörf yaptığını kaydetti.

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'BU OLAYIN MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREK'

İnci kefali göçünü izlemek için Adana’dan geldiğini dile getiren Hasan Şaybak isimli vatandaş da, “Buranın her tarafı güzel, doğa harikası yerler var. Bunlar anlatılmakla olacak değil, bu olayın mutlaka görülmesi gerekiyor. Bir taraftan yumurtalarını bırakmak için akıntının tersine yüzen balıkların yaşadığı zorlukları görüyoruz. Öbür taraftan balık göçünü fırsat bilerek onları avlamaya çalışan martıları görüyoruz. Tabi onlar da kendi karınlarını doyuruyor. Bu şekilde bir yaşam mücadelesi sürekli devam ediyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü inci kefali

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