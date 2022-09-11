Görmezden gelmeyin! Yaşadığı kulak çınlamasını enfeksiyon sandı ama gerçekler bambaşkaydı...

İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki Michelle Francis kulak çınlamasının, yorgunluğun ve baş dönmesinin sürekli olarak yaşadığı sinüs enfeksiyonundan kaynaklandığını düşünerek aile hekimine gitti. Aile hekimi de bu çınlamaların enfeksiyondan olduğunu belirterek tedavi için antibiyotik yazdı. Antibiyotik tedavisi bitmesine rağmen şikayetleri devam eden ve bulanık görme , kulaklarında çınlama ve bir ayağında ve elinde uyuşma hisseden Michelle tekrardan doktora başvurdu.

ÇOK KİLO ALDI VE ENERJİ KAYBI YAŞADI

Doktorda kulak çınlaması nedeniyle uyuyamadığını belirten Michelle, bu sorun için antidepresan verdiklerini belirtti. Fiziksel ve öğrenme güçlüğü olan yetişkinlerle çalışan Michelle : “Normalde kendimi canlı, neşeli biri olarak tanımlardım. Ama yaşadıklarım nedeniyle şimdiye enerjim sıfırlanmıştı ve kendimi çok kötü hissediyordum. Çok kilo aldım, sürekli uyudum ve arkadaşlarımla sosyalleşmek istemedim. İşler o kadar kötüydü ki yemek pişirmek ve duş almak zor geliyordu. Sevdiğim insanların yanında çok huysuzdum. Onlara kötü davrandığım için kendimi kötü hissediyordum bu da daha çok uyumama neden oluyordu."

7 CM'LİK TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan antibiyotik tedavilerinden 1 yıl sonra sandalyeyi bile hareket ettiremeyecek hale gelen Michelle evinin mutfağında nöbet geçirerek yere yığıldığını belirtti. Yapılan taramaların sonucunda beyni ve kafatası arasında 7 cm'lik bir tümör ortaya çıkardığı söylendi. Tümör başının sol tarafındaydı ve optik sinirini aşağı bastırarak sürekli baş ağrısına neden oluyordu.

TÜMÖR TÜM DUYGULARINI BASTIRMIŞTI

Aynı gün daha fazla test için hastaneye gitti ve sonraki 13 günü bir koğuşta geçirdi.

18 Ocak'ta Michelle, daha sonra kanserli olmayan ikinci derece menenjiyom olduğu bulunan tümörü çıkarmak için altı saatlik bir kraniyotomi ameliyatı geçirdi.

Saçlarının bir kısmı tıraş edilmişti ve kafa derisini bir arada tutan 40 metal zımba vardı. Michelle, Sun Health'e şunları söylüyor: "Önümüzdeki altı gün boyunca, koğuşta iyileşirken çok duygusal hissetmeye başladım. O zamana kadar tümörün tüm normal duygularımı bastırdığını fark ettim - son iki yılda bir kez bile ağlamamıştım, doktorum bana beyin tümörüm olduğu haberini verdiğinde bile!"

TÜMÖR NEDENİYLE TAT VE KOKU DUYULARINI KAYBETTİ

Michelle hastaneden taburcu edildi ve iyileşmesi için eve gönderildi. Ancak daha sonra yarasında ciddi bir enfeksiyon geliştikten sonra 90 dakikalık bir ameliyat için geri dönmek zorunda kaldı. Çektiği çilenin sonucu olarak koku ve tat alma duyularını kaybetti ve doktorlar geri dönüp dönmeyeceklerinden emin değiller. Michelle şu anda nöbet önleyici ilaç kullanıyor ve araba kullanamıyor. Ayrıca kendisine TSSB teşhisi konuldu ve tümörü optik sinirinin üzerinde oturduğu ve yalnızca bir kısmının alınabileceği için gelecekte tekrar büyüyebileceği ve daha fazla ameliyat veya radyoterapi gerektirebileceği konusunda uyarıldı.

BEYİN TÜMÖRLERİ KANSERDEN DAHA FAZLA CAN ALIYOR

Michelle, "Cehenneme gidip geri döndüm. Ama şanslı olanlardan biri olduğumu biliyorum. Ameliyatım başarılı geçti, tümörüm kanserli değildi ve hayatta kaldım. Şimdi diğer kanserlerden daha fazla can alan beyin tümörleri hakkında farkındalık yaratmak için çatılardan bağırmak istiyorum." Michelle yaşadığı bu zorlu süreçte erkek arkadaşı Dave'in , arkadaşlarının, ailesinin ve komşularının oldukça destek olduklarını belirtti.

